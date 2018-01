OM: 31 verdachten in onderzoek afsluiting A7

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet 31 mensen als verdachte in het onderzoek naar de afsluiting van de A7 bij Joure, op de dag van de Sinterklaasintocht in Dokkum. Van achttien mensen is tot nu toe bekend wie het zijn, heeft het OM maandag bekendgemaakt. Zij komen allemaal uit Friesland.

De blokkade van de A7 was vlak voor de landelijke intocht van Sinterklaas in het Friese Dokkum, op zaterdag 18 november. De demonstranten hielden twee bussen van de actiegroep Stop Blackface tegen. Daarin zaten mensen die bij de intocht wilden demonstreren tegen Zwarte Piet.

Deze maand verhoren

De verdachten worden verantwoordelijk gehouden voor “het versperren van een openbare weg, gevaar of hinder op de weg veroorzaken en het verhinderen van een betoging”, meldt het OM.

Justitie laat verder weten dat de identificatie van de overige verdachten “in volle gang” is. De eerste verdachten hebben maandag van de politie een brief ontvangen, waarin ze wordt verzocht zich te melden bij een politiebureau voor verhoor. De verhoren vinden nog deze maand plaats.

‘Niet acceptabel’

Eind november liet een woordvoerder van het OM weten dat het blokkeren van een snelweg “met alle risico’s die daarbij horen niet acceptabel is”. De politie noteerde de kentekens van de betrokken auto’s en de demonstranten werden gefotografeerd.

Niet van iedereen werden persoonsgegevens opgeschreven, volgens de politie om de snelweg zo snel mogelijk weer vrij te maken.