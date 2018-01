Minder mensen van zorgverzekeraar gewisseld

Vorig jaar is 5,9 procent van de Nederlanders overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat zijn er minder dan in 2016. Toen wisselde nog 6,4 procent van de mensen van zorgverzekeraar. Dat meldt informatiecentrum voor de zorg Vektis maandag op basis van voorlopige cijfers.

Vektis maakt een schatting omdat de zorgverzekeraars nog niet alle overstapverzoeken hebben doorgevoerd. Het aantal kan dus nog worden bijgesteld.

Begin december concludeerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat overstappen voor veel Nederlanders financieel aantrekkelijk zou zijn. Drie op de vier mensen konden geld besparen door over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering. Jaarlijks zou dit gemiddeld tot wel honderd euro kunnen schelen.

Veel keuze

Maar veel mensen worden afgeschrikt om over te stappen omdat er zo veel keuze is, aldus de ACM.

“Consumenten moeten veel informatie verwerken en keuzes maken. Het gaat om informatie over dekking van behandelingen, eigen risico, en de verschillende manieren van uitbetalen.”

Bovendien is de ACM kritisch op verzekeraars die meerdere polissen aanbieden maar die weinig van elkaar verschillen behalve in prijs. De ACM noemt dit “schijnverschillen”. Bruno Bruins (Volksgezondheid, VVD) reageerde in NRC kritisch en zei dat er ondanks de daling van het aantal basispolissen, nog steeds een “enorm aanbod” is.

In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Veranderen van verzekeraar kan sinds 2006 en alleen aan het einde van het jaar. De zorgverzekering moet voor 1 januari zijn opgezegd, mensen hebben dan nog tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen.