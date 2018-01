MeToo kleurt Golden Globes zwart

“Good evening ladies and remaining gentlemen.” Presentator Seth Meyers zette direct aan het begin van de uitreiking van de Golden Globes de toon door alle dames en de overgebleven nette heren in Hollywood te verwelkomen. De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, die gaat over een alleenstaande moeder wier dochter is verkracht en vermoord, won aan het eind van de lange show de belangrijkste prijs als beste dramafilm.

De jaarlijkse uitreiking van de prestigieuze film- en televisieprijzen in Beverly Hills stond voor een groot deel in het teken van #MeToo. Om uiting te geven aan de woede over seksuele intimidatie en de scheve machtsverhoudingen in de filmwereld waren vrijwel alle aanwezige actrices onder het motto ‘Time’s up’ volledig in het zwart gekleed.

“Vandaag dragen we zwart. Waarom? Bijna de helft van de mannen en een derde van de vrouwen denkt dat vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in leidinggevende rollen”, postte actrice Ashley Judd op Instagram. “In werkelijkheid is maar één op de tien leiders vrouw #TimesUp #WhyWeWearBlack”

Presentator Meyers maakte na zijn eerste welkomstwoorden ook direct een rake grap over het beladen thema in de richting van alle aanwezige acteurs:

“Voor alle mannelijke genomineerden: dit is de eerste keer in drie maanden dat je niet doodsbenauwd hoeft te zijn als je je naam hardop hoort in het openbaar.”

Hij noemde producent en voormalig studiobaas Harvey Weinstein, met wie alle onthullingen over seksueel wangedrag begonnen, “de niet aanwezige olifant in de kamer”.

Krachtige speech Oprah

Maar de meeste indruk maakte Oprah Winfrey met een krachtige toespraak die met een staande ovatie beantwoord werd en door bewonderaars op sociale media ‘presidentieel’ genoemd werd en ‘een van de beste speeches van de eeuw’. Oprah nam een award in ontvangst voor haar hele carrière en sprak in haar minutenlange speech de hoop en ook de verwachting uit dat seksuele intimidatie tot het verleden gaat behoren:

“Ik wil dat alle meisjes die kijken weten: er gloort een nieuwe dag aan de horizon. En als die dag komt, dan is dat dankzij geweldige vrouwen, en veel van hen zijn hier aanwezig vanavond, en ook dankzij en aantal fenomenale mannen die hard vechten om te zorgen dat zij de nieuwe leiders worden en ons meenemen naar een tijdperk waarin niemand ooit meer ‘Me Too’ hoeft te zeggen.”

Ook in andere dankwoorden van prijswinnaars veel impliciete en expliciete verwijzingen naar de nare ervaringen van vrouwen in de filmwereld. Zo zei actrice Reese Witherspoon, die in de prijzen viel met de tv-serie Little Lies, tegen vrouwen die vernederd en misbruikt worden: “We zien jullie, we horen jullie en we kunnen jullie verhalen vertellen.”

En Rachel Brosnahan, die won in de categorie ‘Beste actrice in een tv-serie’, zei dat “er nog zoveel vrouwenverhalen zijn verteld moeten worden”:

De belangrijkste prijswinnaars

Ondanks alle aandacht voor #MeToo gaat het bij de Golden Globes uiteindelijk natuurlijk om wie de prijzen in de wacht slepen. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri werd uitgeroepen tot beste dramafilm. Frances McDormand, hoofdrolspeelster in de film, kreeg de prijs voor beste actrice.

De film gaat over het politieonderzoek naar de verkrachting en moord van de tienerdochter van een alleenstaande moeder.Bekijk hier de trailer:

De Brit Gary Oldman won de award voor beste filmacteur voor zijn vertolking van Winston Churchill in Darkest Hour. In de categorie ‘comedy of musical’ won de film Lady Bird.

Wat betreft tv-series won Elisabeth Moss de award voor beste actrice voor haar rol in The Handmaid’s Tale, de serie die ook de prijs won voor beste tv-drama, en Sterling K Brown als eerste zwarte acteur ooit voor zijn hoofdrol in This is Us.

Correctie 8-1-2018: In een eerdere versie van dit stuk stond dat Harvey Weinstein een regisseur is. Dat klopte niet helemaal: hoewel hij inderdaad in de jaren tachtig twee films heeft geregisseerd, dankt Weinstein zijn bekendheid met name aan zijn werk als filmproducent en studiobaas.



Correctie 8-1-2018: In een eerdere versie van dit stuk stond dat Sterling K. Brown de Golden Globe voor Beste Acteur kreeg voor zijn rol in The People Vs OJ Simpson. Dat moest de serie This is Us zijn.