Lineaire televisie verliest opnieuw terrein

Het aantal minuten per dag dat Nederlanders tv-kijken is afgelopen jaar opnieuw gedaald. In 2017 besteedde de Nederlander gemiddeld 2 uur en 58 minuten aan lineaire televisie, een daling van 3 procent ten opzichte van 2016 (3 uur en 3 minuten). Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het aandeel van die kijktijd dat werd besteed aan uitgesteld kijken - binnen zes dagen na de tv-uitzending - steeg van 6,9 naar 8,6 procent, wat neerkomt op 15 minuten per dag. In de leeftijd 20-34 jaar was dat 11,8 procent van de kijktijd.

De SKO baseert zijn cijfers op de informatie van tv-kastjes die in 1.250 huishouden zijn geïnstalleerd. Daarmee wordt het kijkgedrag van 2.750 personen gemeten.

Netflix

Bij deze cijfers zit niet het aantal minuten dat we naar dagelijks on-demanddiensten keken, zoals Netflix, HBO of Videoland (RTL). Dat kwam in 2017 neer op gemiddeld 12 minuten per dag. In totaal keek de Nederlander dus dagelijks gemiddeld 3 uur en 10 minuten naar het televisiescherm.

Kijkminuten die besteed worden aan het kijken van tv-programma’s op andere apparaten dan de televisie, zoals de laptop of smartphone, zijn niet meegenomen door de SKO.

Oranjevrouwen

Het meest bekeken programma in 2017 was de huldiging van de Oranjevrouwen als Europees kampioen voetbal, op 6 augustus. Daar keken 5.373.000 mensen naar.

Als sportprogramma’s buiten beschouwing worden gelaten, is het best bekeken programma Boer zoekt Vrouw Internationaal, dat op 5 maart 4.489.000 kijkers trok.

Het marktaandeel in de avond (18.00-24.00 uur) van de publieke omroep daalde licht van 35,1 naar 34,9 procent. RTL daalde harder, van 28,6 naar 27,5 procent en SBS van 18,5 naar 18,2 procent.