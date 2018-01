Korea’s sturen zware delegatie naar overleg

Dinsdag gaan Noord- en Zuid-Korea voor het eerst in twee jaar op hoog niveau weer met elkaar om tafel zitten. De verwachtingen zijn vooral hooggespannen in Seoul, waar president Moon Jae-in al sinds zijn aantreden pleit voor verbetering van de betrekkingen met de noorderbuur. Zouden de gesprekken het begin van een doorbraak zijn?

Het nieuwe jaar begon met meerdere handreikingen door Pyongyang. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un liet de al twee jaar stilliggende hotline herstellen waarmee Noord- en Zuid-Korea met elkaar communiceren. Ook stelde hij voor beide landen nader tot elkaar te brengen, te beginnen met een Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea volgende maand. Dat laatste is ook het belangrijkste agendapunt van het overleg dinsdag, hoewel Seoul ook andere onderwerpen op tafel wil leggen.

Om het een doorbraak te noemen, lijkt echter wat voorbarig. Het communistische land dreigde vorig jaar het Amerikaanse eiland Guam te beschieten, testte een waterstofbom en lanceerde meerdere raketten – onder meer door het Japanse luchtruim. Terwijl Moon sinds zijn aantreden in mei het ene verzoeningsvoorstel na het andere richting Pyongyang stuurde, kreeg hij steeds nul op het rekest.

Waarom wil Kim nu ineens praten? In 2017 realiseerde Noord-Korea een lang gekoesterde wens: de mogelijkheid de Verenigde Staten te treffen met een kernwapen. Pyongyang denkt met deze omineuze troefkaart gevrijwaard te zijn van een toekomstige militaire invasie door Washington. Je valt immers niet snel een land aan dat jou met een atoombom kan treffen.

Dat heeft president Donald Trump er niet van weerhouden te dreigen met onder meer de „totale vernietiging” van het land. Door de banden aan te halen met een gewillig Zuid-Korea hoopt Kim Jong-un een wig te drijven tussen Seoul en Washington. De Amerikaanse oproepen tot meer druk en hardere sancties worden mogelijk deels ondergraven door Zuid-Koreaanse samenwerkingsinitiatieven en de leveringen van hulpgoederen.

De onderhandelaars

Beide staten sturen hooggeplaatste, ervaren onderhandelaars, wat erop wijst dat zij de gesprekken serieus nemen. Zij spreken elkaar in een vergaderruimte in grensplaats Panmunjom, waar vrijwel alle onderhandelingen gehouden worden. De gesprekken worden in het Koreaans gevoerd, ook al verschillen de dialecten aan beide zijden van de grens door zeventig jaar scheiding enorm.

Beide Korea’s sturen een delegatie van vijf personen, onder wie twee leden die zich met sport en de Olympische Spelen bezighouden. Het samenstellen van een delegatie is vaak nog een lastige klus. Noord-Korea eist dat de onderhandelaars van hetzelfde ministeriële niveau zijn. Omdat het Noord-Koreaanse politieke bestel functies kent die in Zuid-Korea niet bestaan, is het voor Seoul soms lastig te bepalen wie een ambtelijk ‘gelijkwaardige’ gesprekspartner is. In het verleden heeft Pyongyang geplande besprekingen afgezegd omdat het vond dat de voorgestelde Zuid-Koreaanse diplomaat een te lage functie had vergeleken met de eigen afgezant.

Militaire kliek

Pyongyang stuurt de ervaren onderhandelaar Ri Son-gwon. Deze kolonel leidt de zogeheten Commissie voor Vreedzame Hereniging, het Noord-Koreaanse orgaan dat gaat over relaties met het zuiden. De Noord-Koreaan (leeftijd onbekend) was sinds 2004 aanwezig bij zeker 27 gesprekken. Hij nam deel aan besprekingen tussen de Noord- en Zuid-Koreaanse legers tijdens de late jaren van de Zonneschijnpolitiek (1998 – 2008), een periode waarin Seoul vele samenwerkingsprojecten opzette met Pyongyang. Die periode van ontspanning werd door Noord-Korea vooral gebruikt om geld binnen te harken en stiekem aan een kernwapen te werken, dat in 2006 voor het eerst werd getest. Daarmee werd het einde van de detente ingeluid. Ook bij spoedoverleg na deze kernproef was Ri van de partij.

Ri is de rechterhand van generaal Kim Yong-chol, het 72-jarige hoofd van de Noord-Koreaanse inlichtingendiensten. Laatstgenoemde staat bekend als een havik voor wie het perfectioneren van wapens belangrijker is dan economische hervormingen of het welzijn van het volk. Onder Kim Jong-un is deze militair georiënteerde kliek, waar Ri dus ook toe behoort, invloedrijker dan ooit geworden.

Van Ri is bekend dat hij een opvliegend karakter heeft. In 2010 beschoot Noord-Korea op instigatie van Kim Yong-chol een Zuid-Koreaans fregat, waarbij 46 opvarenden gedood werden. Tijdens overleg met Seoul een jaar later schreeuwde Ri tegen de Zuid-Koreaanse delegatie dat zijn land niets met de aanval te maken had, waarna hij de ruimte uit beende en de besprekingen afbrak.

Pleitbezorger toenadering

Ri zal spreken met de Zuid-Koreaanse minister van Eenwording Cho Myoung-gyon. De 60-jarige Cho begon in 1980 bij het ministerie en neemt sinds de jaren negentig deel aan inter-Koreaans overleg. In 2000 en 2007 reisde hij naar Pyongyang voor een top met onder meer de toenmalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Hij staat bekend als een warm pleitbezorger van meer politieke en economische samenwerking met het noorden.

Cho bekleedde zeker acht functies die te maken hadden met samenwerking met Noord-Korea. Hij overzag de opening van het Kaesong Industriecomplex, een fabrieksterrein in Noord-Korea waar tot 2016 Noord-Koreaanse arbeiders werkten voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Cho wordt door collega’s omschreven als iemand met een „onberispelijke moraal”.