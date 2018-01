Horeca neemt het op tegen Iens

Handig is het wel, die boekingsfunctie van restaurantrecensiesite Iens. Je gaat naar de website van het restaurant, klikt het juiste tijdstip aan, klaar.

Restauranthouders zijn minder enthousiast. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vinden veel horecaondernemers de commissies die Iens vraagt veel te hoog. Daarom presenteerde KHN maandag op de Horecava 2018 een alternatief: BookDinners.

De nieuwe boekingssite BookDinners heeft bij aanvang al tweeduizend aangesloten restaurants. Die gaan 15 euro per maand betalen. De site rekent geen toeslag per verkochte zitplek.

Bij Iens zijn meer dan vijfduizend ‘boekbare’ restaurants aangesloten. De goedkope optie is 29 euro per maand met een toeslag van 2 euro per verkochte zitplek. De dure optie is 69 euro per maand met een toeslag van 1,50 euro per verkochte stoel.

In de foyer van RAI Amsterdam staat een dj vrolijke deuntjes te draaien. Bezoekers staan in de rij met bekertjes uitgedeelde cappuccino om de enorme hallen te gaan verkennen. De geur van gefrituurde gamba vermengt zich met de geur van versgebakken brood.

KHN koos het jaarlijkse promotie-evenement voor nieuwe producten en innovaties in de horeca om reserveringenplatform BookDinners te lanceren. De brancheorganisatie zegt een eerlijker alternatief te bieden door een maandelijks tarief te rekenen dat lager ligt dan bij vergelijkbare platformen. Het is geen slecht moment om een nieuwe boekingssite te beginnen. Gaf de Nederlandse consument in 2016 nog 1.078 euro uit aan eten buitenshuis, in 2017 was dat volgens brancheclub FoodService Instituut 1.115 euro, 37 euro meer.

Knellende voorwaarden

Maar goed, wie kent BookDinners nou? Uiteindelijk moet de consument wel zijn weg naar de site vinden. „We proberen gasten via de restaurants te bereiken en met een mediacampagne,” zegt Robèr Willemsen, voorzitter van KHN Nederland en zelf ook horecaondernemer. „Ook gaan we gebruikmaken van sociale media. We gaan ervoor zorgen dat BookDinners duidelijk zichtbaar is voor de gast die een hapje gaat eten.” Willemsen wil halverwege dit jaar drieduizend restaurants op de site kunnen aanbieden.

Het initiatief van KHN komt niet uit de lucht vallen. Er heerst al langer onvrede bij veel restauranthouders over de machtspositie van reserveringenplatforms. KHN kreeg veel klachten van restaurants. „De commissies van de reserveringssites worden elk jaar omhooggeschroefd,” zegt Bernadet Naber, woordvoerder van KHN. „Daarnaast delen deze sites geen klantendata zoals een e-mailadres. Daardoor kunnen restaurant geen eigen marketingcampagne voeren.”

De brancheorganisatie wil ook af van een bepaalde knellende clausule in de algemene voorwaarden van de bestaande boekingssites. „Dat is een contractuele afspraak die restaurants verbiedt om maaltijden goedkoper aan te bieden op de eigen website”, zegt Naber.

Anonieme reviews

KHN geeft toe dat de boekingsplatforms in het begin veel hebben betekend voor de horeca, maar dat de kosten nu te hoog oplopen. Maar Iens vindt zichzelf helemaal niet te duur. Aangesloten zijn bij de site levert de horecaondernemers namelijk ook veel op. „Onze commissie is een klein deel van de extra inkomsten die we leveren”, mailt Gili Papier, pr-manager van Iens. Ze denkt niet dat het lage tarief van BookDinners voordelig is voor de aangesloten restaurants. „De 15 euro als een relatief goedkope service is slechts een extra kostenpost. Voor de meesten van hen zal het mogelijk geen direct nieuwe klanten opleveren.”

Opvallend is dat anonieme reviews niet mogelijk zullen zijn op BookDinners. „Die kunnen alleen worden geschreven onder eigen naam door mensen die daadwerkelijk gereserveerd hebben via de site,” zegt Willemsen. „Dus Mieke22 die iets lelijks schrijft, is verleden tijd.”