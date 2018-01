Frans onderzoek naar vertraging in iPhones

De Franse justitie doet onderzoek naar misleiding en manipulatie van oudere telefoontoestellen door Apple. Het onderzoek volgt op een klacht van consumentenorganisatie Halte, dat het Amerikaanse bedrijf beschuldigt van het bewust trager laten werken van oudere iPhones om zo de verkoop van nieuwe toestellen te stimuleren.

Hardwaretesters meldden afgelopen maand dat de smartphones trager werken sinds een nieuwe systeemupdate. De processor van bepaalde modellen (iPhone 6, 6S en SE) draait soms op halve kracht. Volgens Apple wordt hiermee voorkomen dat deze oudere toestellen vastlopen. Het bedrijf ontving eerder klachten over het plotseling uitvallen van smartphones in iOS 11 door piekbelasting van de accu. Het uitsmeren van berekeningen moet ervoor zorgen dat ook een verouderde accu voldoende stroom kan leveren en de telefoon niet uitvalt.

Verschillende consumentenorganisatie vermoeden echter andere, commerciële motieven. Het bedrijf ontkent dat maar maakte twee weken terug wel excuses voor de gebrekkige communicatie rondom de update. De oplossing die Apple aanbood, maakte de situatie er niet veel beter op. De techreus zei dat gebruikers het probleem kunnen verhelpen door een nieuwe, dure batterij aan te schaffen.

Verboden

Het doorvoeren van updates die het functioneren van apparaten bewust vertraagt is sinds 2015 verboden in Frankrijk. Volgens Halte zou Apple aangeklaagd kunnen worden voor de wijzigingen die zijn aangebracht op alle toestellen die gekocht zijn sinds de verandering in de wet, drie jaar terug. In Frankrijk loopt momenteel eenzelfde soort onderzoek naar printerfabrikant Epson.

Het onderzoek naar Apple zal worden uitgevoerd door fraudewaakhond DGCCRF, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.