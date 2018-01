Eva Jinek Omroepvrouw van het Jaar

Eva Jinek is verkozen tot Omroepvrouw van het Jaar. De prijs werd maandagmiddag in Hilversum uitgereikt door mediavakblad Broadcast Magazine. Over de bekroning zei Jinek: „Deze verkiezing is net als goede wijn. Het moet even rijpen en dan komt het in volle omvang tot je.”

De redactie motiveert de keuze zo: „De kijkcijferkoningin van late night knalde de concurrentie voorbij en voorzag ‘het gesprek van de dag’ van nieuw elan. Alles viel op zijn plek. Aan haar eigen stamtafel zit Jinek zichtbaar op haar plek: ze straalt en geniet van haar rol als gangmaker. Haar ster steeg naar grote hoogte: 2017 was een exceptioneel Eva-jaar.”

Eva Jinek (Tulsa, Oklahoma, 1978) had maar liefs drie gewaardeerde programma’s in 2017. Samen met Jeroen Pauw presenteerde zij Pauw & Jinek: De Verkiezingen. Met haar eigen talkshow Jinek streefde zij in kijkcijfers concurrenten Humberto Tan en Pauw voorbij. Verder kreeg zij lof voor haar reisserie De Verenigde Staten van Eva. Zij ontving vorig jaar drie tv-prijzen: de Zilveren Televizier-Ster (publieksprijs), een tv-beeld (vakprijs) en de eervolle vermelding van de Nipkowjury (prijs van de kritiek).

Broadcast Magazine deelt de prijs sinds 1991 jaarlijks uit aan een beeldbepalende tv-presentator, producent of bestuurder. Onder de eerdere winnaars zijn John de Mol (drie keer), Humberto Tan en Matthijs van Nieuwkerk. Naast de 21 Omroepmannen van het Jaar is Jinek de vijfde Omroepvrouw, na vorig jaar Floortje Dessing en eerder Linda de Mol, Cathy Spierenburg (Zappelin) en Tina Nijkamp (SBS).

Eerdere winnaars:

1991 Boudewijn Paans (VPRO)

1992 Aart Geurtsen (Commissariaat voor de Media)

1993 Freddy Thyes (directeur RTL)

1994 Lejo Schenk (directeur IKON)

1995 Paul Witteman

1996 Fons van Westerloo (SBS)

1997 Joop van den Ende

1998 Burny Bos (producent kinderfilm en -tv)

1999 John de Mol

2000 Frits Barend & Henk van Dorp

2001 Arthur Valkieser (facilitaire tv-bedrijf)

2002 Cathy Spierenburg (Zappelin)

2003 Peter R. de Vries

2004 Gerard Timmer (directeur BNN, SBS, NPO)

2005 John de Mol

2006 Paul de Leeuw

2007 Ton F. van Dijk (zendercoördinator NPO)

2008 Tina Nijkamp (SBS)

2009 Linda de Mol

2010 Erland Galjaard (RTL-directeur)

2011 John de Mol

2012 Matthijs van Nieuwkerk

2013 Bert Habets (RTL-directeur)

2014 Jan Slagter

2015 Humberto Tan

2016 Floortje Dessing