Energie voor dumpprijzen

De energiereuzen van Nederland, Essent, Eneco en Nuon, hebben er een aardige concurrent bij. Want de twee grootste prijsvechters voor energie gaan fuseren. Tot een, tsja, twee keer zo grote prijsvechter.

De eigenaar van Budget Energie koopt het even grote NLE (voorheen de Nederlandse Energie Maatschappij), zo werd vorige week bekend. Nuts Groep, de eigenaar van Budget Energie, wordt de vierde energieleverancier van Nederland met 600.000 klanten. Daarmee komt het fusiebedrijf, vanuit de reuzen gezien, tot boven hun knieën. Alles draait om marktaandeel, in een markt die traditioneel slechts twee producten kent: gas en stroom. Wat merkt een huishouden van zo’n grote fusie? Vier vragen over energie voor thuis.

1 Wat voor energieleveranciers zijn er in Nederland?

Er zijn drie heel grote, en de rest. Eneco, Nuon en Essent hebben driekwart van de consumentenmarkt in handen. Zij waren tot een jaar of vijf à tien geleden nutsbedrijven. Zulke energiebedrijven hadden elektriciteitscentrales, beheerden netten en leidingen, en verkochten stroom en gas. Vanaf tien jaar geleden zijn die grote nutsbedrijven allemaal opgedeeld. Het elektriciteits- en gasnet bleef in handen van de overheid, het opwekken en de verkoop van energie ging de vrije markt op.

Sindsdien wordt er op grote schaal gehandeld. In de afgelopen tien jaar werden er in Nederland aan de lopende band nieuwe energieleveranciers opgericht, die niets anders doen dan stroom en gas in- en verkopen. Er zijn er al ruim veertig actief. De drie traditionele reuzen zijn wel de grootste gebleven, met elk minstens twee miljoen klanten. In tegenstelling tot de nieuwkomers bezitten zij centrales, wind- en zonneparken, maar daar merkt de consument niks van.

2 Wat is het verdienmodel van de nieuwkomers?

Een deel richt zich nadrukkelijk op groene stroom, steeds vaker zelfs uit eigen land of van de windmolen om de hoek. Daar kun je groot mee worden: Greenchoice hoort met 400.000 klanten bij de grootste energieleveranciers van Nederland. Maar de meeste nieuwe energieleveranciers concurreren op prijs, want dat is veruit de belangrijkste reden voor huishoudens om over te stappen.

„Met het product kun je je niet meer onderscheiden”, zegt directeur Sjef Peeraer van Nuts Groep. Hij richtte Budget Energie op in 2011. Drie jaar daarvoor was hij Atoomstroom begonnen, dat wel een uitgesproken profiel had: het leverde alleen kernenergie. „Ik dacht dat klanten uit overtuiging zouden kiezen voor CO2-vrije stroom,” zegt Peeraer, „maar toen kwam in 2011 de ramp met Fukushima.”

Het was een blessing in disguise, zegt hij. „We konden niks anders bedenken dan een prijsvechter oprichten, en toen ging het hard.” Budget Energie is feitelijk een inkoop- en administratiekantoor voor energie, zegt hij. De helft van de werknemers is IT’er.

Ook NLE, opgericht in 2005 door ondernemers Pieter Schoen en Harald Swinkels, was van begin af aan een prijsvechter. De Nederlandse Energie Maatschappij trok klanten met heel veel reclame. In spotjes riepen bekende Nederlanders als Natasja Froger en Johan Derksen de burger op om over te stappen.

Voor prijsvechters, die het van efficiëntie moeten hebben, is schaalvergroting een logische keus. Nuts Groep heeft sinds een overname uit 2014 ook 100.000 klanten in Vlaanderen. Vorig jaar nam investeerder Waterland een belang van 50 procent in Nuts Groep, en sindsdien is het bedrijf op zoek naar nieuwe overnames.

NLE had in 2016 een omzet van 300 miljoen euro, Nuts Groep iets meer. Volgens Het Financieele Dagblad betaalde Nuts Groep 200 miljoen euro voor NLE. Peeraer noemt dat „een slag in de lucht” en wil niet zeggen wat het kostte. Nuts Groep heeft de fusie gemeld bij de Europese Commissie. Grote energieleveranciers in Nederland deden echter al eerder overnames; Oxxio ging bijvoorbeeld naar Eneco.De Autoriteit Consument en Markt wilde niet inhoudelijk reageren.

Bij het fusiebedrijf zullen 250 mensen werken. Zowel Budget Energie als NLE blijven de komende jaren als merk bestaan, zegt Peeraer.

3 Is het nieuwe bedrijf een zwaardere concurrent voor de grote reuzen?

Essent, de grootste energieleverancier van Nederland, denkt van niet. Woordvoerder Ilse Steenbergen: „Essent is ook allang geen nutsbedrijf meer, maar een commercieel bedrijf dat wil aansluiten op wat de consument wil. En naamsbekendheid is ook belangrijk.”

Energievergelijker EasySwitch.nl ziet de voordelen voor de nieuwe grote prijsvechter wel, zegt woordvoerder Willemijn Kuitenbrouwer. „Budget Energie is heel sterk op online gericht, met efficiënte processen. NLE is goed in marketing, in aanvoelen wat klanten willen. Ze zitten elkaar niet in de weg.” Ze verwacht echter geen groot effect op de markt. „Omdat beide merknamen blijven bestaan. Ze moeten de reclame verdelen.”

4 Gaan die stroom- en gasleveranciers ook iets nieuws doen?

Jazeker, want de marges op stroom en gas zijn laag. Niet alleen Budget Energie, maar ook Eneco en Essent hebben klanten in België. En de energieleveranciers leveren meer en meer aanvullende diensten op energiegebied, zoals het installeren van zonnepanelen.

Die verbreding gaat verder. Essent heeft een klussendienst. En NLE biedt sinds vorig jaar zelfs tv, telefoon en internet aan – tot nog toe als enige energieleverancier in Nederland.

„Als je goed bent in registreren en factureren, kun je ook andere dingen doen”, zegt Peeraer. „In het buitenland is dat model heel succesvol.” Het Britse Utility Warehouse, bijvoorbeeld, doet hetzelfde – en biedt zelfs woonverzekeringen aan, zegt de baas van Nuts Groep. „Het is niet onlogisch om die kant op te denken. Maar voorlopig hebben we er geen plannen voor.”