Eerst uit de VS gezet, dan vermoord

Het is 9 juni 2009 als Laura S. in het Amerikaanse Texas wordt aangehouden door de politie, schrijft The New Yorker in een longread. Ze zou een verkeersovertreding hebben begaan en de agent vraagt om haar rijbewijs en verzekeringsgegevens. Beide documenten heeft ze niet. S. is 22 en woont al haar hele leven illegaal in de Verenigde Staten. “Ik bel de grenspolitie”, kondigt de agent aan.

Laura is in paniek. “Ik kan niet worden teruggestuurd naar Mexico”, zegt ze. Haar ex woont daar, ze is voor hem gevlucht. Komt Laura terug, dan wordt ze vermoord, heeft haar ex haar beloofd. Ze zegt dat ze met documenten kan bewijzen gevaar te lopen, maar de agent zegt: “Sorry, ik heb al gebeld.” Er is geen weg terug en even later wordt Laura uitgezet.

‘Honderdduizenden mensen lopen risico’

In hoeverre zijn de VS verplicht om illegalen te beschermen die levensgevaar lopen als ze worden uitgezet? Volgens The New Yorker lopen honderdduizenden mensen risico wanneer ze de VS moeten verlaten. Het zijn niet alleen mensen uit Mexico, zoals Laura, maar ook uit andere Midden-Amerikaanse landen en bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië en Somalië. Van de circa elf miljoen illegale migranten in de VS wil de regering-Trump er zo veel mogelijk uitzetten.

Hoe het uitgezette immigranten vergaat, wordt niet bijgehouden door de Amerikaanse overheid. Sarah Stillman, auteur van deze longread, besloot in 2016 zelf een database aan te leggen met gegevens hierover. Samen met een aantal studenten benaderde zij meer dan tweehonderd lokale hulporganisaties, maar ook families van immigranten.

Obama en Trump

Zo ontstond een overzicht met meer dan zestig verhalen over uitgezette immigranten die na terugkomst slachtoffer zouden zijn geworden van moord, maar ook van onder meer ontvoering, mishandeling en seksueel misbruik. Volgens Stillman is dit “het resultaat van de uitzettingen onder Obama en Trump”. Veel slachtoffers - of hun familieleden - bleken de Amerikaanse autoriteiten te hebben gewaarschuwd dat ze bij uitzetting gevaar zouden lopen.

Hoe het afliep met Laura? Haar ex hoorde al snel over haar terugkomst en op 17 juni 2009 werd haar lichaam gevonden. Ze liet drie kinderen na. Haar ex is veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf.