Donald Trump: ‘Ik ben niet slim, maar een stabiel genie’

Crisis in Iran, een begrotingswet die snel door het Congres moet, de status van verschillende groepen immigranten – president Trumps agenda is overvol.

Maar de president en zijn staf werden afgelopen dagen volledig in beslag genomen door wat in hun ogen de prioriteit is: terugvechten tegen het beeld dat journalist Michael Wolff schetst in het vrijdag onder veel publicitair spektakel verschenen boek Fire and Fury, waarin Trumps staf wordt afgeschilderd als disfunctioneel en Trump zelf als nauwelijks compos mentis en niet opgewassen tegen zijn functie.

Vooral dit laatste is tegen het zere been van de president. Maar met een serie tweets van zaterdag leek hij Wolffs punt alleen maar te onderstrepen: „Eigenlijk zijn mentale stabiliteit en zeg maar heel, heel erg slim zijn al mijn leven lang mijn belangrijkste middelen”, aldus de president. „„Ik ging van HEEL succesvolle zakenman naar top TV-ster naar President van de VS (bij mijn eerste poging). Ik denk dat dat mij niet als slim kwalificeert, maar als een genie en een heel stabiel genie bovendien!”

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

Een discussie over zijn geestelijke gezondheid verzwakt een president. Maar zolang Trump in het Witte Huis zit, blijven geldschieters hun kaarten op hem zetten. Afvallige Trumpisten worden door dit mechanisme weer in het gareel gedwongen.

Dat ervoer Trumps voormalige topstrateeg en ideoloog Steve Bannon afgelopen dagen, die in Fire and Fury felle aanvallen doet op Trump en zijn kinderen. Na zijn ontslag deze zomer keerde Bannon terug als hoofd van Breitbart News, spreekbuis van de alt-right-ideologie. Hij profileerde zich daarna als het niet door Washington ingekapselde alternatief voor Trump – in een interview zei hij zelfs een presidentskandidatuur te overwegen.

Maar na het uitlekken van Bannons aanval op Trump verklaarden vader en dochter Mercer, invloedrijke geldschieters en deels eigenaren van Breitbart News, afgelopen week Bannons nog embryonale politieke operatie niet langer te steunen. Volgens The Wall Street Journal werd in de raad van bestuur van Breitbart News besproken om Bannon te ontslaan.

Deze koos hierop eieren voor zijn geld. In een verklaring die zondag op Breitbart werd gepubliceerd schreef Bannon dat de ontmoeting in Trump Tower van Trumps zoon met een Russische advocate die belastende informatie over Hillary Clinton aanbood, bij nader inzien toch niet „zweemde naar verraad” en „onpatriottisch” was, zoals hij in Fire and Fury had gezegd. „Donald Trump, Jr. is zowel een patriot als een goed mens” , aldus Bannon nu. „Mijn steun aan de president en zijn agenda wankelt niet” (…) „Ik ben de enige persoon tot nu toe die een poging heeft ondernomen de boodschap van Trump en het Trumpisme mondiaal te brengen.”