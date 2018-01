Directeur en oprichter webwinkel FonQ vertrekt

Algemeen directeur en oprichter van de Nederlandse webwinkel FonQ, Joost Wels, vertrekt na twaalf jaar bij het bedrijf. Dat meldt het bedrijf maandag. Michel Schaeffer, die veertien jaar directielid was bij webwinkel bol.com, neemt de zaken voorlopig waar als interim-directeur.

“Met de opening van een kantoor in België, de bouw van een nieuw hoofdkantoor en een mooie omzetgroei heb ik in 2017 een kroon op mijn werk gezet”, licht Wels toe in het persbericht. “Het bedrijf komt nu in een volgende fase terecht en daar past wat mij betreft nieuw leiderschap bij.”

Eind 2016 wisselde FonQ, dat zich richt op wonen, lifestyle en koken, van eigenaar. Toen kocht het investeringsfonds van Ad Scheepbouwer, AJS Holdings, de webwinkel van RFS Holland Holding. Hoeveel geld daarmee gemoeid was, is niet bekend. Niet lang daarna, begin 2017, vertrok Patrick Kerssemakers als directeur bij het bedrijf.

Extern adviseur

Interim-directeur Schaeffer blijkt nu al enkele maanden actief als extern adviseur bij FonQ. Sinds zijn vertrek bij Bol.com in 2015 is hij commissaris en strategisch adviseur bij verschillende bedrijven. Het is niet duidelijk waarom eigenaar Ad Scheepbouwer hem heeft ingeschakeld. De raad van commissarissen stelde hem op 1 januari aan als interim-directeur.

Wels is nog tot eind februari werkzaam bij FonQ, maar het is nog niet bekend wat hij daarna gaat doen. Het enige wat hij daarover in het persbericht zegt, is dat hij “na een korte pauze [zich] op nieuwe zaken [gaat] richten”. Hij zal wel aandeelhouder blijven.

Wels richtte FonQ.nl in 2005 op dat in 2009 fuseerde met webwinkel Mailorder Solutions van Patrick Kerssemakers. Sinds 2010 heet hun bedrijf FonQ, met Kerssemakers tot 2017 als directeur. FonQ heeft nu 260 medewerkers. De omzet groeide van 27 miljoen euro in 2012 naar 66 miljoen in 2015.