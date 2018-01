Bijna 200.000 Salvadoranen moeten VS verlaten

De Verenigde Staten beëindigen de speciale beschermingsstatus van immigranten uit El Salvador. Daardoor zullen 200.000 Salvadoranen voor 9 september 2019 de VS moeten verlaten of op een andere manier hun verblijfstatus moeten verlengen, anders worden ze gedeporteerd. Dat bevestigde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid maandag na berichtgeving van Amerikaanse media.

El Salvador is na Haïti en Nicaragua het derde land waarvan de burgers hun tijdelijke Amerikaanse verblijfsstatus, bekend onder ‘Temporary Protected Status’ (TPS), verliezen sinds Donald Trump president is. TPS is een vorm van humanitaire hulp voor slachtoffers van natuurrampen of oorlog. De Salvadoranen kwamen in 2001 naar de Verenigde Staten na enkele verwoestende aardbevingen in het Midden-Amerikaanse land en mogen onder het immigratieprogramma legaal wonen en werken in de VS.

Haïti en Nicaragua

De groep Salvadoranen is wel veruit de grootste groep immigranten die niet meer kunnen profiteren van de speciale bescherming. In november werd aangekondigd dat ook Haïtianen en Nicaraguanen hun beschermde status verliezen.

Daardoor moeten voor 22 juli 2019 45.000 Haïtianen, die na de aardbeving in 2010 naar de VS kwamen, vertrekken. Zo’n 2.500 Nicaraguanen, van wie velen al decennia in de VS wonen, moeten voor 5 januari 2019 het land verlaten of op een andere manier een verblijfsstatus verkrijgen. Het besluit over 50.000 Hondurezen werd uitgesteld.

Deadline

In september 2016 verlengde president Obama de tijdelijke verblijfsstatus van de Salvadoranen met achttien maanden, omdat El Salvador niet zo’n groot aantal mensen kan opvangen wegens droogte, armoede en geweld. Deze maandag verliep de deadline voor de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen om te besluiten over een nieuwe verlenging.

Het besluit is ook nadelig voor El Salvador zelf, waarvan de economie voor een groot deel (17 procent) leunt op geld dat door emigranten naar hun familie wordt overgemaakt. De afgelopen dagen heeft de regering van El Salvador gevraagd de status van de emigranten te verlengen. De laatste jaren zijn veel Salvadoranen illegaal via Mexico naar VS gekomen, om armoede en geweld te ontvluchten.

Volgens AP hebben sinds de start van het programma in 1990 440.000 mensen uit tien landen gebruikgemaakt van TPS, onder wie 263.000 Salvadoranen. Veel van hen hebben inmiddels een legale status. Op dit moment zouden nog 320.000 mensen uit de tien landen de beschermde status genieten.

Per land kan een onbeperkt aantal verlengingen van TPS verleend worden, van zes, twaalf of achttien maanden. Eerder verloren burgers van Bosnië en Herzegovina, waar in de jaren 90 een burgeroorlog woedde, de status en later ook Guinee, Sierra Leone en Liberia na de ebolacrisis.