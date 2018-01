Ik lees de krant.

Kleindochter Ronja (5 jaar) kijkt ernaar.

„Ekenemie”, zegt ze.

„Economie”, zeg ik.

Ronja kijkt nog eens goed.

„Ja, dat staat er. Maar ze bedoelen Ekenemie.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl