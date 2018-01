Voormalig WTO-voorzitter Peter Sutherland overleden

De Ierse voormalig eurocommissaris en oud-WTO-voorzitter Peter Sutherland is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. Ierse media melden dat hij is bezweken aan de gevolgen van een hartaanval die hem twee jaar geleden trof.

Sutherland bekleedde verschillende topfuncties bij grote internationale instituten. In de jaren tachtig was hij als eurocommissaris verantwoordelijk voor mededingingsbeleid van de Europese Unie. In zijn dagen als commissaris zette Sutherland ook mede het Erasmus-programma op, waarmee Europese studenten in het buitenland kunnen studeren.

Vanaf 1995 was de Ier de eerste voorzitter van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en tevens de laatste van de GATT, de voorloper van de WTO. Na zijn WTO-voorzitterschap bekleedde hij de functie van niet-uitvoerend voorzitter van Goldman Sachs International, de Europese dochtermaatschappij van de Amerikaanse zakenbank. In 2015 werd hij opgevolgd door voormalig Europese Commissie-voorzitter José Manuel Barroso.

Vóór migratie

In zijn rol als speciaal VN-gezant voor migratie, wat hij tot 2017 was, sprak hij zich uit voor de multiculturele samenleving en het openstellen van Europese grenzen voor vluchtelingen. “Een echte Europeaan”, noemde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de Ier in een reactie op zijn overlijden. “Hij geloofde sterk in het werk van de Europese Unie en dat van andere internationale organisaties en hun belang voor samenwerking en internationaal dialoog.”

De Ierse premier Leo Varadkar noemde Sutherland zondag “een Ier, een toegewijd Europeaan en een trotse internationalist”. Sutherland laat zijn vrouw, drie kinderen en verschillende kleinkinderen achter.