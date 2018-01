Van Dijk en Nouri in één weekeinde

Verdedigers zijn ondergewaardeerde voetballers. Ze staan te boek als stugge figuren, met een hoekige motoriek en weinig fantasie. Ze lopen de creatieve spelers alleen maar voor de voeten. Nederland, een natie van aanvallers en zeevaarders, gelooft nog altijd heilig in spitsen en avontuurlijke buitenspelers. Intussen telt ons o zo innemende en licht arrogante voetballandje internationaal niet meer mee.

Maar wacht.

Aan de overkant van de Noordzee zette een Nederlandse voetballer in dit nieuwe jaar iets bijzonders in gang. Virgil van Dijk werd voor 84,5 miljoen euro gekocht door het Engelse Liverpool en was meteen de duurste verdediger ter wereld.

Van Dijk debuteerde uitstekend. In de laatste minuten tegen Everton ging hij mee naar voren. Vanaf de cornervlag vertrok de bal, voor het doel maakte de verdediger zich los van zijn tegenstanders: 92 kilo aan spieren en botten steeg op. De kop van Van Dijk stak boven iedereen uit, hij ramde de bal in het net.

Nu aanvallers in de categorie Robben en Van Persie voorlopig niet voorhanden zijn, moet het Nederlands elftal van achteruit met de herstelwerkzaamheden beginnen: Virgil van Dijk is het ideale fundament voor een nieuwe generatie.

Oud-spits Pierre van Hooijdonk sprak zich afgelopen week in de Volkskrant uit over het belang van een sterke verdediging: „Wij raken hier alleen opgewonden van kleine, beweeglijke, technische spelers. We zetten liever een dwerg met een goede inspeelpass achterin dan een tikje houterige, lange vent die goed kan koppen.”

De veerkracht van Virgil van Dijk werd een dag later overschaduwd door een nieuw hoofdstuk rond Abdelhak Nouri. NRC bracht het nieuws dat tijdens een echo in april 2014 al een afwijking aan het hart van de jonge Ajacied was geconstateerd. Die afwijking werd door de medische staf van de KNVB destijds als ‘ongevaarlijk’ beoordeeld.

De familie van Nouri was niet op de hoogte van die medische uitslag. Ze hebben een letseladvocaat ingeschakeld. Ook Ajax heeft een advocaat in de arm genomen. Ver buiten de lijnen van het voetbalveld vindt een strijd om de waarheid plaats.

Verdediging en aanval, ze staan paraat.

Het is een romantische illusie om te denken dat de wereld van professioneel voetbal zich uitsluitend in een stadion presenteert. Een grote transfer van een topspeler hoort eigenlijk thuis op de financiële pagina van een krant, het leven van Nouri is verschoven van de grasmat naar de burelen van juristen en artsen.

De reusachtige verdediger Van Dijk gleed na zijn doelpunt over de grasmat richting de krijsende fans van Liverpool. De energie spatte van zijn glunderende gezicht. Bij het nieuws rond de kleine aanvaller Nouri werd gemeld dat hij momenteel in ‘een zeer lage staat van bewustzijn verkeert’.

Het was – op zijn zachtst uitgedrukt – een contrastrijk voetbalweekend.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.