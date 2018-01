Telstar-uit, daar geniet ‘Dickie’ (70) ook van

René van den Heuvel, chauffeur van de Sparta-spelersbus, heeft zijn Volvo 9500 voor de hoofdingang van het stadion van Telstar geparkeerd. Van den Heuvel (52) staat voor de bus, koffie in de ene hand, een sigaret in de andere. Deze zaterdag heeft hij kennisgemaakt met de nieuwe trainer, Dick Advocaat.

Om 11.15 uur vertrokken ze vanuit Rotterdam. Het is altijd even wennen, een nieuwe trainer, zegt Van den Heuvel. Een gesprek is snel gemaakt in de bus, coaches zitten traditiegetrouw op de eerste rij. Met de vorige trainer, Alex Pastoor, kon hij het prima vinden. „Altijd een gezellig praatje.”

De terugreizen zijn dit seizoen vreugdeloos, Sparta won nog geen uitduel. Ze staan voorlaatste. Na de 7-0 thuisnederlaag tegen Feyenoord werd Pastoor ontslagen. Advocaat moet nu degradatie proberen te voorkomen, samen met assistenten Fred Grim en Cor Pot. Van den Heuvel, met rood-witte Sparta-stropdas: „Het is erop of eronder, er moet nu wat gebeuren. Dat besef is er ook bij de spelers.”

Verderop staat Advocaat – onmiskenbaar, zijn postuur, zijn houding, zijn tronie. De Kleine Generaal, terug op het toneel waarvoor hij geboren lijkt. Fox Sports is uitgerukt voor zijn officieuze debuut, het oefenduel tegen eerstedivisieclub Telstar. De zender besloot tot een live uitzending, inclusief verslaggever ter plaatse, met voor- en nabeschouwing.

„Dit was een buitenkansje”, zegt Kristiaan Schimmel, hoofd communicatie bij Fox Sports. „Het is een mooi verhaal, een trainer met zo’n status die een club in degradatienood helpt.” Maar de wedstrijd trekt slechts 5.000 kijkers.

Dick Advocaat (70), al jaren flirtend met zijn afscheid, maar onverwoestbaar als coach. In zijn element, ook hier, op een straffe zaterdag in Velsen-Zuid, op het kunstgras in het Rabobank IJmond Stadion, te midden van reclameborden van Cornelis Vrolijk en de IJmuider Courant, met een doelman – Leonard Nienhuis – die onverklaarbaar een schot laat glippen en zo de 1-0 nederlaag inleidt.

Een blauwe sjaal zit strak om Advocaat zijn nek. Overal klinkt Dickie – en Dickie lijkt het mooi te vinden. Hij neemt plaats in een witte tuinstoel en zit zoals alleen hij kan zitten: of de handen diep in de zakken, of de armen hoog over elkaar gevouwen.

Een bal rolt via een Sparta-voet hulpeloos over de zijlijn. Op de tribune bolt Leo Beenhakker (75) de wangen en zucht. Het valt niet mee. Beenhakker is tijdelijk technisch adviseur en wist Advocaat over te halen naar Sparta te komen, mits de club versterkingen zou halen. Beenhakker steekt een sigaar op. „Ik heb niks te zeggen”, zegt hij. „Ik ben helemaal op de achtergrond, in de schaduw.”

Foto Robin Utrecht/ANP

Foto Robin Utrecht/ANP

Foto Robin Utrecht/ANP

Foto Robin Utrecht/ANP

Foto’s Robin Utrecht/ANP

Iconen: Beenhakker en Advocaat

Twee iconen van het Nederlandse trainersgilde, samen 145 jaar. Zij moeten de bijna 130 jaar oude club weer op het juiste pad krijgen. Een kwaliteitsinjectie is nodig. Veel clubs en spelers zijn vorige week benaderd. Directeur Manfred Laros: „Met een naam als Dick Advocaat gaan er deuren open die in eerste instantie gesloten bleven. Dat is stap één. Dan moet de speler nog willen. Dat is weer een ander verhaal.”

Ze zijn op zoek naar middenvelders en een aanvalsleider. Sparta maakte van alle 38 ploegen in de hoogste twee profdivisies de minste goals (13). Op het lijstje staat Michiel Kramer, die weg mag bij Feyenoord.

Kramer is zaterdag in Velsen, een deel van de Sparta-fans zingt „Kramer kroket” – onlangs at de voetballer een broodje kroket in de rust van een wedstrijd. Zijn komst is allerminst zeker, meer clubs zijn geïnteresseerd. Advocaat, geïrriteerd: „We blijven natuurlijk niet wachten.”

Als Advocaat van de Fox-interviewer hoort dat de bij PSV overbodige middenvelder Adam Maher, waar Sparta al enkele dagen mee in gesprek was, mee is op trainingskamp van de koploper, zegt hij: „Dan hoeft het van mij ook niet meer.”

Zo moet er nog veel werk verzet worden op de transfermarkt. De tijd dringt, volgende week dinsdag wacht Vitesse al. Zondag arriveerde de selectie bij het trainingskamp in Marbella, waar de reddingsoperatie nieuw leven moet worden ingeblazen: daar wil Advocaat de ploeg klaarmaken voor de rest van het seizoen.

„Een tof mannetje”, noemt Dabney dos Santos (21) de coach. De middenvelder is voorlopig de enige versterking, hij wordt voor een half jaar van AZ gehuurd. Zijn keuze is het gevolg van wat het Advocaat-effect wordt genoemd: Dos Santos kon ook naar FC Twente en PEC Zwolle, maar koos voor Sparta vanwege de coach, die hij kent van Advocaats tweede periode bij AZ (2013-2014). Dos Santos: „Hij is gewoon lekker straight, gewoon eerlijk. Iemand die zijn woord nakomt.”

Advocaat coachte in november Oranje nog. Vorige maand kon hij naar Swansea City, de club uit de Premier League. Maar met zijn vrouw had hij afgesproken niet meer naar het buitenland te gaan. Hij heeft nu te maken met een ander niveau spelers dan hij gewend is. „Maar, joh, wij komen er wel uit.”

In welke zin moet u er aan wennen?

„Normaal een bal stoppen, dat lijkt mij niet zo moeilijk, maar soms duurt dat wat langer voordat ze dat in de gaten hebben. Maar ik heb er wel een goed gevoel over, hoor, dat is het probleem niet.”

In augustus stond u nog in Stade de France voor 80.000 toeschouwers tegen Frankrijk. En nu hier bij Telstar.

„Dat is mijn eigen keuze, ik kon nu ook weer in een stadion staan met 60.000 man, maar dat heb ik niet gedaan.”

Geniet u hier ook van?

„Ja hoor, vind ik net zo leuk. Tuurlijk wel. Anders had ik het ook niet gedaan.”

U komt bij een ploeg die in de problemen zit, dat heeft u in het verleden vaker meegemaakt, bij AZ en Sunderland.

Hij wacht de vraag niet af. „Het belangrijkste is dat ze het vertrouwen weer een beetje krijgen, en plezier hebben in wat ze doen, dan ga je ook beter spelen. Maar dan zal je eerst moeten weten hoe de groep eruit ziet, de veertien, vijftien man die het moeten doen.”

U was vandaag niet liever met uw vrouw op pad gegaan?

„Nee, helemaal niet.” Hij lacht. „Dat heb ik al veel te veel gedaan.”

Hij loopt richting de spelersbus. „Jongens. Ik ben weg.”