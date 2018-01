Of Boef in discotheek Time Out mag optreden? ‘Hij heeft excuses aangeboden en dat is heel wat’

Jos Coolen (48) zit in het kantoortje van Time Out, de grootste discotheek van Nederland, gelegen in het Brabantse dorp Gemert. Het is zaterdagavond elf uur en in de aangrenzende rookruimte steken de eerste gasten hun sigaretten op. „De berichten komen óveral vandaan”, zucht Coolen. De bedrijfsleider scrollt op zijn telefoon door de Facebook-inbox van Time Out.

Omdat rapper Boef drie vrouwen ‘kechs’ (sletten of hoeren) noemde in een snapchat-filmpje heeft Time Out een groot dilemma. De uitspraak van Boef, de artiestennaam van Sofiane Boussaadia, werd landelijk nieuws en de leiding van deze discotheek moet beslissen of het wel ethisch verantwoord is om het geplande optreden op 20 januari – het eerste sinds de controversiële uitspraak – door te laten gaan. De afgelopen week kreeg Coolen bijna honderd boze berichten, zegt hij. „Uit Eindhoven, Groningen, Leiden. Het héle land.” Een vader schrijft: ‘Mijn dochter komt niet meer naar de Time Out!’

Facebook: ‘Biergooien op Boef’

Het is de eerste keer in het 22-jarige bestaan van de discotheek dat een geboekte artiest zoveel woede oproept. Muziekfestivals Dauwpop, Paaspop en een reeks optredens in het buitenland zijn al afgezegd. Coolen: „Mijn gevoel gaat van links naar rechts.” Coolen vindt de uitspraken van Boef verwerpelijk. Maar, zegt hij, Boef is een artiest waar je als clubeigenaar niet onderuit kan. „Hij is zó populair bij de jongeren én kinderen.”

En dan is er ook nog het Facebook-event ‘Biergooien op Boef’, waarin wordt opgeroepen om de 20ste massaal naar Time Out te gaan. Coolen wil afwachten hoe de publieke opinie zich de komende week ontwikkelt. Aan de andere kant: „Moet je je écht zo laten leiden door wat andere mensen vinden? Hans Teeuwen zegt toch ook dingen als alle vrouwen zijn kuthoeren?”

Opvallend aan de boze berichten die binnenkomen bij Time Out: „Ze komen allemaal van oudere mensen, niet ons publiek”, zegt Coolen. Van de jongeren horen ze niks.

Foto Merlin Daleman

Ama en Nizar

Foto Merlin Daleman

Pien en Julie

Foto Merlin Daleman



‘Ik ben ook een hoer’

„Kijk, ik ben ook een hoer”, zegt Soeraya (19) tegen haar vriend Kazim (20) als ze de rookruimte van de Time Out binnenloopt. Ze lacht erbij, want het is een grappig bedoelde verwijzing naar de opmerking van Boef. Ze legt het uit: „Ik draag een kort zwart jurkje en ik ben hier. Dan ben je volgens veel jongens een kech.”

Soeraya en Kazim willen, net zoals de meeste andere gasten die we vanavond spreken, alleen vrijuit spreken als ze niet met hun achternaam worden genoemd. Het onderwerp is te persoonlijk en ze zijn bang te worden gegoogled.

Het stelletje zit op een bankje, met achter hen een behang van witte stranden en een blauwe zee. Als Soeraya iets gaat doen zónder Kazim zou ze dit nooit aantrekken, zegt ze. „Dat wil hij niet.” Haar vriend mengt zich in het gesprek: „Als meisjes uitgaan in sexy kleren dan denk ik: die willen aandacht van andere jongens.” Soeraya en Kazim zijn drie jaar bij elkaar. „Als ik voor hem moet spreken: hij wil liever dat ik thuis op de bank zit te netflixen terwijl hij uitgaat.” Dus ze blijft thuis. „Je wilt niet elke dag ruzie.” Kazim mag van haar ook niet uit.

Vanavond is er een hiphop- en r&b-feest. Soeraya is net als de meeste gasten fan van Boef. Maar dat hij vrouwen kechs noemt gaat haar veel te ver. „Ik heb hem ontvolgd op Instagram.” De boycots van festivals vindt ze terecht. „Je moet hem geen tijd of aandacht geven.” Ze pakt haar witte iPhone uit haar tas. Op de achtergrond: een zwart-witfoto van Boef in een spijkerjas. Soeraya lacht. „Ja, het blijft wel een hele mooie jongen”, zegt ze.

Soeraya is de enige - van de ongeveer veertig mensen die we deze nacht spreken – die een boycot een goed idee vindt. Bijna iedereen zegt: hij heeft zijn excuses aangeboden en dat is heel wat. Bovendien: hij was dronken, dan doe je gekke dingen.

Reacties van ouderen ‘hypocriet’

Ze vinden de reacties van, vooral volwassenen, hypocriet. En zeggen: de mensen die dit veroordelen spreken zijn taal niet. „Boef rapt over oppervlakkige dingen, hij is een entertainer, je moet hem niet serieus nemen”, zegt Hicham (25) uit Enschede. Hij verduidelijkt: „Hoer is gewoon een woord waarmee je in straattaal aanduidt dat een meisje sexy kleren aanheeft.” Hij vergelijkt het met schelden met het woord ‘kanker’. „Dat moet je ook niet letterlijk nemen.”

Tekening Kamagurka



Jongens die uitdagend zijn en veel seks hebben worden fuckboys genoemd. „Maar het woord fuckboy heeft geen negatieve lading”, zegt Ama uit Valkenswaard. En kech dan? „Dat is absoluut géén compliment”, zeggen Ama en zijn vriend in koor. „We weten dat het krom is, maar zo denkt de maatschappij nu eenmaal. Het is groter dan wij.”

De meeste jonge vrouwen denken er minder luchtig over: het is onprettig en soms bedreigend om te horen. „Je mag vrouwen niet zo benaderen, dat zijn gewoon normen en waarden”, zegt Alissa Witte (21), gymdocent in opleiding. „Ik ben blij dat er een grens wordt gesteld aan hoe Boef over vrouwen praat.”

Korte rokjes

Wat alle mannen en vrouwen vanavond constateren: meisjes die korte rokjes dragen en met een diep decolleté uitgaan, vragen om aandacht van jongens. Je loopt dan het risico om ‘hoer’ te worden genoemd.

Erika (25) denkt daarom bewust na over hoe ze zich kleedt. „Als ik blote dingen draag dan valt het op, dan maken jongens sneller opmerkingen naar me op straat.”

De opmerkingen van Boef hebben de afgelopen week voor veel gespreksstof gezorgd bij de jongeren in Time Out, maar meestal op een lollige manier, vertelt Pien Koolen. Ze is een fan van Boef maar niet „zo iemand die achter hem aanloopt”. Ze laat een plaatje uit haar familie-appgroep zien. Een foto van Boef met de tekst: ’Gelukkech Nieuwjaar.’

„En, wat zeiden ze?” vraagt Jos Coolen aan het einde van de nacht. Als hij hoort dat de meeste jongeren in zijn club de excuses van Boef meer dan genoeg vonden en een boycot erg overdreven, zucht hij. „Dat maakt het allemaal niet makkelijker.” Voor de zekerheid heeft hij een reserve-act benaderd.