Nollywood-première in Amsterdam Zuidoost

Het rode lopertje bij zaal 12, in de nok van de Pathé-bioscoop in Amsterdam-Zuidoost, is tien meter lang en wordt vrijdagavond nog snel even recht getrokken. En dan, schijnbaar uit het niets, start een parade van Afrikaanse en Surinaamse vrouwen, de een nog uitbundiger aangekleed dan de ander.

Twee dingen hebben de vrouwen gemeen: allemaal dragen ze een flinke bak popcorn en allemaal willen ze in vol ornaat op de foto met de in Amsterdam woonachtige Engelse actrice Daniella Down, de ster van de avond – en, ook tot haar eigen verbazing, van de opbloeiende Nigeriaanse filmindustrie. Nollywood, heet deze industrie, vrij naar Hollywood en haar Indiase zusje Bollywood.

Aanleiding voor de feestelijke avond in Amsterdam Zuidoost is de Nederlandse première van The Wedding Party 2: Destination Dubai, de eerste Nollywood-productie die het tot in de zalen van Pathé heeft geschopt. De romantische komedie is het vervolg op het naar Afrikaanse begrippen zeer succesvolle deel 1 en tevens de meest ambitieuze commerciële film in de geschiedenis van de Nigeriaanse cinema. De afgelopen weken schreef The Wedding Party bezoekersrecords in Afrika en in Engeland. Vooraan op de rode loper in Amsterdam staat Nancy Asaah. Zij werkt voor de Engelse distributeur Evrit films en probeert Nederland en België aan de Nollywood-film te krijgen.

Steeds professioneler

De drukte bij de première – er zijn meer mensen dan stoelen – is voor haar een bewijs dat er een markt bestaat, zeker in de grote steden. „Als ik vroeger in Zuidoost bij een Afrikaanse winkel kwam, waren er altijd mensen die een Nigeriaanse DVD kochten,” zegt Asaah. ,,Dat waren echt niet de beste films. Ze waren snel gemaakt, een beetje soap-achtig. Maar ze waren wel populair, en niet alleen onder Afrikanen. Ook Surinamers keken er graag naar. De Nollywood-films zijn de afgelopen jaren steeds beter en professioneler geworden. Daarom wilde ik er iets mee.”

Een tweede reden voor de toegenomen populariteit is volgens Asaah het feit dat de Nigeriaanse publieksfilms een ander beeld van Afrika schetsen dan de films die normaliter de Nederlandse bioscoop halen. „De typische Afrikaanse film gaat vooral over de struggle en de moeilijkheden. Dat speelt in deze film geen enkele rol. Die is kleurrijk, vol Afrikaanse sterren en deels in Dubai geschoten.”

Danielle Down grijnst ondertussen haar tanden bloot voor tientallen selfies met Afrikaanse bezoekers. Dat valt niet mee, vooral omdat net haar verstandskies is getrokken – zegt ze in een kort intermezzo. „De première in Nigeria was een gigantisch evenement, die in Londen was groot en hier in Amsterdam is het bescheiden, maar wel feestelijk.”

Down (29) is sinds drie jaar Amsterdamse. Ze woont samen in de hoofdstad en werkt bij een internationaal opererend bloemenbedrijf. „Het is heel moeilijk om in Londen goeie rollen te vinden en mijn Nederlands is nog niet goed genoeg om hier echt te acteren. Maar je weet nooit hoe het loopt. Opeens had ik een van de hoofdrollen in de grootste Nollywood-film ooit.”

Via-via werd Down gevraagd voor een bijrolletje (,,als excuus-blanke”) in het eerste deel van The Wedding Party. Toen de producenten besloten dat het tweede deel internationaler en gemengder moest worden, kwamen ze bij haar uit voor een hoofdrol. „Ik ga trouwen in de film. Het verhaal speelt zich af in de Nigeriaanse jet-set scene. We hebben drie weken in Nigeria gefilmd en twee weken in Dubai.”

Meer dan duizend films per jaar

Filmen in Nigeria is overigens niet altijd een jet-set bezigheid, zegt Down. „De filmindustrie in Lagos is gigantisch. Er worden meer dan duizend films per jaar gemaakt en de werkgelegenheid is enorm. Maar het is wel Afrika. Dus vaak valt de stroom uit en moet een scene later opnieuw worden ingesproken.”

Ook op de rode loper staat Shira Yamin van Pathé. Zij hoopt met de Nollywood-liefhebbers een nieuwe doelgroep aan te boren. „Vanaf 2004 vertonen we op gezette tijden nieuwe Turkse films. En sinds 2005 hebben we Bollywood-films uit India. Die lopen goed, ook omdat de Indiase gemeenschap hecht is en graag naar de film gaat.”

Daarnaast kijkt Pathé met een schuin oog naar de succesvolle introductie van Poolse publieksfilms, zo’n half jaar geleden. „We hebben al drie films uit Polen vertoond, de afgelopen maanden. We doen dat op tijden die bij de Poolse doelgroep passen – late matinees en avonden in het weekeinde - en in zalen die voor hen in de buurt zijn. En dat werkt heel goed, zelfs zonder dat we veel aan marketing hebben gedaan.”

En dan, een kwartier na de beoogde aanvangstijd, zegt Nancy Asaah tegen de laatste bezoekers die zich op de rode loper vereeuwigen dat ze nu echt de zaal in moeten. „Ik had nog zo gezegd dat iedereen op tijd moest zijn,” verzucht ze.