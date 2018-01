Nigeria wil al zijn migranten uit Libië terugvliegen

Nigeria wil alle Nigerianen die in Libië vastzitten in opvang- en detentiecentra, zo snel mogelijk terugvliegen naar hun vaderland.

Op een bezoek zaterdag aan Tripoli zei de Nigeriaanse minister van Buitenlandse zaken Geoffrey Onyeama dat de regering ervan uitgaat dat het om ongeveer vijfduizend mensen gaat, maar dat het door de chaotische situatie in Libië moeilijk is aan betrouwbare cijfers te komen.

Italië heeft de Libische kustwacht getraind en van betere uitrusting voorzien, ook met EU-geld. De afspraak is dat zij in ruil daarvoor veel actiever mensen tegenhoudt die per boot naar de EU proberen te komen, met Italië als eerste stop. Sinds de zomer is het aantal bootmigranten aanzienlijk gedaald en zijn veel migranten blijven steken in Libië. De grootste groep onder hen zijn de Nigerianen.

De Internationale Organisatie voor Migratie heeft de afgelopen maanden haar programma’s voor vrijwillige terugkeer geïntensiveerd, vooral nadat een filmpje op CNN had laten zien hoe sommige migranten als slaven werden verhandeld.

Zaterdag zijn twee Nigeriaanse toestellen naar Tripoli gevlogen om ongeveer achthonderd mensen te kunnen terugvliegen. Minister Onyeama zei dat het niet altijd eenvoudig zal zijn mensen te laten terugkeren. Vaak gebruiken mensensmokkelaars migranten ook als een soort gijzelaar om geld af te troggelen van familie in het vaderland.