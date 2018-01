Nederland ontstemd over Venezolaanse grenssluiting met ABC-eilanden

Nederland heeft de regering van Venezuela om „een toelichting” gevraagd op haar besluit om al het lucht- en zeeverkeer met Aruba, Bonaire en Curaçao voor drie dagen te weren. „Het eenzijdig sluiten van de grens past wat ons betreft niet bij het streven naar goede buurlandrelaties”, aldus een woordvoerder van minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD) zondag. Er is volgens Den Haag inmiddels contact met de Venezolanen over de kwestie.

De Venezolaanse sanctie loopt dinsdagochtend lokale tijd af. Ze valt zo nog deels samen met een al eerder gepland werkbezoek van staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) en een delegatie van Kamerleden aan de Benedenwindse Eilanden, dat juist deze zondag is begonnen.

Smokkelaars

Vrijdag kondigde de Venezolaanse president Nicolás Maduro de maatregel af, die volgens hem bedoeld is om „de smokkel” van grondstoffen tegen te gaan. „Ze sluizen ons goud, [het erts] coltan, diamanten en voedingsmiddelen weg”, stelde hij volgens regeringszender Telesur na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het leger kreeg van Maduro bevel de havens in te nemen waarvandaan boten vertrekken naar de ABC-eilanden, die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire is een bijzondere gemeente, Curaçao en Aruba zijn zelfstandige landen. De Venezolaanse vicepresident en minister van Buitenlandse Zaken moesten met de Antilliaanse autoriteiten in gesprek gaan om tot „een gezonde handelsrelatie” te komen, aldus Maduro.

Economische malaise

Het socialistisch bestuurde Venezuela kampt na jaren van economisch wanbeleid, dalende olieprijzen en afnemende olieproductie en omvangrijke corruptie met grote schaarste en torenhoge inflatie. Maduro, die zijn land op autoritaire wijze regeert, geeft buitenlandse machten vaker de schuld van die economische malaise. Volgens de president zou Curaçao, het grootste van de drie eilanden, niet hebben gereageerd op hulpverzoeken voor het aanpakken van de smokkel.

Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao ontkende vrijdagavond tegenover het Antilliaans Dagblad echter een verzoek om speciale bijstand te hebben ontvangen uit Caracas. Hij reageerde op de sanctie door de Venezolaanse consul op het eiland zaterdag te ontbieden voor spoedberaad.

In een verklaring na afloop van dat onderhoud wees Rhuggenaath erop dat de afgelopen tijd al maatregelen zijn genomen om de smokkel tegen te gaan. „Dit sluit niet uit dat er nog enige smokkel plaatsvindt, en dat dit bestreden moet worden. Een unilateraal sluiten van de grenzen draagt echter niet bij aan een oplossing.”

Tussen de eilanden en Venezuela bestaan nauwe economische banden. Zo staat er op Curaçao een grote Venezolaanse raffinaderij en betrekken de eilanden veel groente en fruit uit het grote buurland.