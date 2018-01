Moody Blues-oprichter Ray Thomas (76) overleden

Eén van de oprichters van de Britse band The Moody Blues, Ray Thomas, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij stierf donderdag “plotseling” in zijn woning in Surrey, ten zuiden van Londen, liet zijn platenlabel Cherry Red Records/Esoteric Recordings zondag weten aan Britse media. In 2014 maakte Thomas bekend dat hij leed aan prostaatkanker. Of dat ook de doodsoorzaak is, is niet bekend.

The Moody Blues braken in 1967 door met hun album Days of Future Passed, met als bekendste nummer Nights In White Satin. De bekende fluitsolo in dat nummer is van Thomas. In 2002 liet hij weten uit de band te stappen wegens slechte gezondheid.

Naast de fluit bespeelde Thomas ook andere blaasinstrumenten als de hobo, saxofoon en fagot. Ook zong hij en schreef hij meerdere nummers voor de band, zoals Legend of a Mind en Veteran Cosmic Rocker.

In april zal The Moody Blues worden opgenomen in The Rock and Roll Hall of Fame, een museum in de Amerikaanse stad Cleveland. De groep verkocht meer dan 70 miljoen albums.

Progressieve rock

Thomas richtte in 1964 The Moody Blues op met Mike Pinder (zang, toetsen), Graeme Edge (drums), Denny Laine (zang, gitaar) en Clint Warwick (basgitaar), in Birmingham. Warwick stapt al gauw op. John Lodge wordt later vaste bassist, die Thomas en Pinder kennen van een vorige band, El Riot and The Rebels. Laine verlaat de band ook en hij wordt vervangen door Justin Hayward.

Op hun succesalbum Days of Future Passed, met naast Nights In White Satin ook de hit Tuesday Afternoon, combineren de bandleden pop met klassieke muziek. Met het volgende album, In Search of the Lost Chord (1968) slaan ze nog verder de richting in van de progressieve rock.

Van vijf naar drie

Vijf albums later last de band in 1972 een rustpauze in, maar na enkele solo-albums van verschillende leden gaan ze in 1978 weer samenwerken. Op het album Octave (1978) scoren ze nog met het nummer Had To Fall In Love. Het was ook het laatste album waarop zanger Mike Pinder te horen was.

Thomas’ laatste album met The Moody Blues was Strange Times (1999). Na nog een paar jaar te toeren, stapt hij in 2002 uit de band. Sindsdien treden Hayward, Edge en Lodge als trio op, ook meerdere malen in Nederland.