Israël maakt organisaties bekend die het land niet meer inkomen

Israël heeft zondag de namen bekendgemaakt van twintig groepen wier leden het land niet meer in mogen. Vorig jaar nam het Israëlische parlement een wet aan waardoor buitenlanders die voor een boycot van het land zijn, de toegang ontzegd mag worden. Pas zondag is gespecificeerd om welke organisaties het gaat.

Het gaat om groepen uit voornamelijk Europa en de VS die ooit opriepen tot een economische, culturele of academische boycot van Israël - zogenoemde BDS-bewegingen. De afkorting staat voor Boycot, Desinvesteren en Sancties. De BDS-groepen protesteren tegen de in hun ogen discriminatoire Israëlische behandeling van Palestijnen. Op de lijst staan geen Nederlandse organisaties.

Volgens Israël hebben sommige van deze organisaties hele andere bedoelingen dan slechts het aankaarten van de positie van de Palestijnen en zijn ze uit op de vernietiging van het land. Uitvoering van de wet betekent dat duizenden mensen het land niet meer in kunnen.

Nazislachtoffers

“De boycotorganisaties moeten weten dat de staat Israël ze tegen gaat werken”, zei Gilad Erdan, de Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, in een verklaring.

“Het opstellen van deze lijst is een een nieuwe stap in onze strijd tegen het opstoken en de leugens van deze boycotorganisaties.”

Volgens de Israëlische krant Haaretz gaat het onder meer om de Amerikaanse quakerorganisatie The American Friends Service Committee (AFSC). Zij ontving in 1947 de Nobelprijs voor de Vrede voor de hulp die ze bood aan nazislachtoffers. In een reactie zei de AFSC tegenover AP door te gaan met het strijden voor “vrede en rechtvaardigheid”.

Radiohead

Aanhangers van BDS-bewegingen roepen op tot boycots om, zo zeggen zij, op een niet-gewelddadige manier aandacht te vragen voor de positie van Palestijnen in Israël. De organisaties oefenen druk uit op bijvoorbeeld popartiesten om hun optreden in het Midden-Oosterse land af te zeggen.

Zo bekritiseerden collega-artiesten als Thurston Moore (Sonic Youth) en Roger Waters (Pink Floyd) vorig jaar Radiohead vanwege hun optreden in Tel Aviv. Dat protest was zonder succes, het concert van de Britten in de stad ging door. “Spelen in een land is niet hetzelfde als zijn regering onderschrijven”, zei Radiohead-zanger Thom Yorke destijds.

Begin dit jaar zegde de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde haar concert in Tel Aviv wel af onder druk van BDS-organisaties.

De volledige lijst met organisaties:

Uit Europa

■ Association France Palestine Solidarité (Frankrijk)

■ BDS Frankrijk

■ BDS Italië

■ The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (Koepelorganisatie)

■ Friends of Al-Aqsa (Verenigd Koninkrijk)

■ Ireland Palestine Solidarity Campaign

■ Palestinakomiteen i Norge (Noorwegen)

■ Palestinagrupperna i Sverige (Zweden)

■ Palestine Solidarity Campaign (Verenigd Koninkrijk)

■ War on Want (Verenigd Koninkrijk)

■ BDS Kampagne (Duitsland)

Uit de Verenigde Staten

■ American Friends Service Committee

■ American Muslims for Palestine

■ Code Pink

■ Jewish Voice for Peace

■ National Students for Justice in Palestine

■ US Campaign for Palestinian Rights

Uit andere gebieden

■ BDS Chile (Chili)

■ BDS South Africa (Zuid-Afrika)

■ BDS National Committee (Koepelorganisatie)