Afzettingen en extra dijkinspecties bij Rijn

Na de storm van afgelopen week neemt Nederland opnieuw maatregelen tegen het extreem hoge waterpeil dat verwacht wordt. Zo is in Nijmegen de Waalkade vrijgemaakt omdat deze zal overstromen en zijn in Woudrichem de stadspoorten gesloten. Ook worden er extra dijkinspecties uitgevoerd.

Het waterpeil in de Rijn staat zo hoog, omdat het de afgelopen dagen in Duitsland flink geregend heeft. Wegens het stijgende waterpeil is bij Keulen de scheepvaart zondag stilgelegd. Om te zorgen dat de Duitse stad niet onder water loopt, zijn er keringen ingezet.

Zand en prullenbakken

Al dat water stroomt via Nederland naar de Noordzee. De Maas, Rijn en Waal bereiken volgens Rijkswaterstaat na het weekend standen van 14,55 meter op maandag en 14,80 meter op dinsdag. In deze tijd van het jaar is een waterpeil van 12 meter boven NAP gebruikelijk.

Rijkswaterstaat opende daarom vrijdag al de stuwen in de Maas en de Nederrijn en de Lek zodat het water vrij naar zee kan stromen. Toch is daarmee niet te voorkomen dat de Nijmeegse Waalkade onderloopt. Vanaf zondagavond 18.00 uur mag er daarom geen verkeer meer op de kade komen. Stroomkasten en prullenbakken zijn door de gemeente weggehaald en ondernemers en bewoners rondom de kade zijn gewaarschuwd, schrijft De Gelderlander.

Vrijwilligers leggen zandzakken neer bij de dijken bij de Kampereilanden. Vanwege het hoogwater in en rond Kampen had het waterschap Drents Overijsselse Delta inwoners opgeroepen om te komen helpen met het vullen en leggen van zandzakken. Sem van der Wal/ ANP Het hoogwater in de Waal, met op de achtergrond de Waalbrug. Foto Robin Utrecht/ANP Het hoogwater in de Waal, bij de brug naar de Walstrandjes. Foto Robin Utrecht/ANP Foto Robin Utrecht/ANP Foto Robin Utrecht/ANP Hoogwater veroorzaakt ondergelopen weilanden aan de oevers van de Dinkel bij de Ravenhorsterweg. De Dinkel is de enige Nederlandse rivier met oorspronkelijke loop. De foto is gemaakt met een drone, in de richting van de Duitse grens. De windmolens op de achtergrond staan op Duits grondgebied. Foto Eric Brinkhorst, Hoogwater veroorzaakt ondergelopen weilanden aan de oevers van de Dinkel bij de Ravenhorsterweg. De Dinkel is de enige Nederlandse rivier met oorspronkelijke loop. De foto is gemaakt met een drone, in de richting van de Duitse grens. De windmolens op de achtergrond staan op Duits grondgebied. Foto Eric Brinkhorst

Vanwege de te verwachten waterstanden sloot vestingstad Woudrichem haar stadspoorten. De poort wordt waterdicht gemaakt door aan weerskanten balken te schuiven met daartussen zand. Met de zogeheten kistdam wordt voorkomen dat een deel van Brabant onder water komt te staan, aldus Omroep Brabant. De laatste keer dat de dam werd opgebouwd was zes jaar geleden.

Extra dijkinspecties

Verder zullen in gebieden langs de Rijn de komende dagen de uiterwaarden onder water lopen. Bij Nijmegen stroomt sinds zaterdag het water van de Rijn de nevengeul in, waardoor het water sneller wordt afgevoerd. Waterschap Rivierenland voert extra dijkinspecties uit bij Arnhem, Nijmegen en richting Tiel, laat een woordvoerder tegenover persbureau ANP weten: “We constateren dat de dijken het prima houden en hebben geen rare dingen gezien. Hier en daar is wat drijfvuil, maar niet zodanig dat die dijken kan beschadigen. We hebben alles prima onder controle.”

De drempel van de nevengeul in #Nijmegen stroomt over waardoor de geul meestroomt zodat het water sneller wordt afgevoerd. #ruimtevoorderivier pic.twitter.com/pWaA68EahI — Dijkwerkers (@dijkwerkers) 6 januari 2018

De Maas bereikte zaterdag in Zuid-Limburg zijn hoogste punt zonder dat dit gepaard ging met veel overlast. In het noorden van de provincie wordt de hoogste waterstand zondagmiddag verwacht schrijft 1Limburg.