300 migranten bestormen Spaanse enclave

Zaterdag hebben meer dan driehonderd migranten de streng bewaakte Spaanse enclave Melilla bestormd. Ruim tweehonderd van hen is het gelukt om zo vanuit Marokko Spanje te bereiken. Dat schrijft persbureau AFP op basis van een verklaring van de lokale autoriteiten.

Zondag noemde het bestuur van Melilla de bestorming “gewelddadig”. Bij de bestorming raakten vier migranten en één agent gewond. Die laatste werd geraakt door een haak, waarmee migranten de dubbele hekken op de grens proberen te beklimmen.

De regeringsafgevaardigde in Melilla, Abdelmalik El Barkani, herhaalde dat “dit soort illegale immigratie onaanvaardbaar [is]” en dat het de “noodzaak [toont] van een ​​gemeenschappelijk immigratiebeleid van de Europese Unie”.

Enclaves

De Spaanse enclaves Melilla en Ceuta, aan de noordkant van Marokko, worden vaker gebruikt door migranten om Europa te bereiken, naast de gevaarlijke route over de Middellandse Zee. De twaalf kilometer lange grens tussen Melilla en Marokko en de 8 kilometer lange grens tussen Ceuta en Marokka zijn de enige landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie.

Volgens Spaanse media renden na de bestorming grote groepen migranten door de straten van Melilla. Volgens de Spaanse krant El País riepen ze “bossa, bossa”, wat ‘overwinning’ betekent. De migranten zijn inmiddels verplaatst naar een detentiecentrum.

Meer migranten naar Spanje, tegen de trend in

Spanje wordt een steeds populairdere doorgang voor migranten uit Afrika om Europa te bereiken. Volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kwamen van januari tot en met november 2017 ruim 25.000 migranten naar Spanje, in 2016 nog geen 12.000 in die periode. Van hen kwamen vorig jaar 5.500 over land, dus via de enclaves Melilla en Ceuta. Gedetailleerde cijfers van de IOM over december 2017 zijn nog niet beschikbaar.

Daarmee verloopt de migrantenstroom naar Spanje tegen de trend in. In totaal kwamen afgelopen jaar ruim 183.000 migranten aan in Europa. In 2016 waren dat er nog zo’n 388.000, in 2015 ruim een miljoen.

De meesten kwamen afgelopen jaar eerst aan in Italië, namelijk 117.000. Ruim 32.000 migranten reisden naar Griekenland. Voor Griekenland betekent dat een sterke daling; in 2016 kwamen daar nog 177.000 migranten aan.

De migrantenstroom naar Spanje zwelt aan doordat de toegangswegen naar Griekenland en Italië nog minder toegankelijk zijn geworden. De controles voor de kust van Libië, van waar veel migranten naar Italië vertrekken, zijn scherper geworden en sinds het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije zijn ook de aantallen migranten naar Griekenland fors teruggelopen.