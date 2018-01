’23 doden door autobom in stad Idlib’

Zeker achttien mensen zijn zondag om het leven gekomen door een explosie in de stad Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat schrijft persbureau AP op basis van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die vanuit Londen met behulp van een lokaal activistennetwerk de burgeroorlog monitort. Tientallen raakten gewond.

Door de bom is een hoofdkwartier vernietigd van een jihadistische groepering, die bestaat uit strijders uit Centraal-Azië, volgens het Observatorium. De aanslag, volgens berichten op sociale media een autobom, is nog niet opgeëist.

In Idlib zijn veel terreurbewegingen actief, zoals Al-Qaeda en Jabhat al-Nusra, de voormalige Syrische tak van Al-Qaeda. Jabhat al-Nusra noemt zich sinds een jaar Tahrir al-Sham, sinds het zijn banden met Al-Qaeda verbrak. Het hoofdkwartier van de ‘Kaukasische Soldaten’ uit Centraal-Azië zou gelieerd zijn aan Tahrir al-Sham.

De Tijger

De gelijknamige provincie Idlib is het laatste grote bolwerk van de rebellen, die al jaren in een burgeroorlog vechten tegen het leger van de Syrische president Bashar al-Assad. In oktober zette het Syrische leger, met Russische luchtsteun, een offensief in om de provincies Idlib, die grenst aan Turkije, en Hama te veroveren. De laatste weken escaleert het geweld daar.

Het offensief van het Syrische leger heeft volgens de VN sinds 1 november 60.000 mensen uit hun huizen gejaagd. Sinds 22 oktober heeft het leger volgens het Observatorium 84 dorpjes in de provincies heroverd.

Op Eerste Kerstdag kreeg een van Assads meest ervaren legerofficieren, Suheil al-Hassan (‘De Tijger’), het bevel over de operatie. Vlak daarna veroverde het leger Abu Dali, een belangrijk stadje tussen Hama, Idlib en Aleppo. Velen vluchten naar het noorden, waaronder Idlib-stad. Volgens het Observatorium zijn sinds 25 december 43 burgers, 57 rebellen en 46 pro-Assad-strijders omgekomen tijdens het offensief.

Deëscalatiezone

Idlib is officieel een de-escalatiezone. Daartoe besloten Turkije (dat gewoonlijk de Syrische oppositie steunt), Rusland (dat de Syrische regering steunt), Iran en enkele Syrische rebellengroepen vorig jaar.

In oktober stuurde Turkije militairen naar Idlib, officieel als onderdeel van het pacificatieproces. Turkije wil in het gebied ook de invloedssfeer van Syrische Koerden indammen.