’130 kinderen uit misbruiksituaties gehaald na vondst kinderporno’

Het afgelopen jaar zijn 130 Nederlandse kinderen uit misbruiksituaties gehaald door de vondst van kinderporno. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de teams Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme.

Ook het aantal meldingen over kinderporno steeg flink. In 2017 kwamen er 18.000 meldingen binnen bij de politie van het up- en downloaden van kinderporno door waarschijnlijk Nederlandse gebruikers. Dat zijn 6.000 meldingen meer dan het jaar daarvoor. De politie laat tegenover de NOS weten dat de stijging te verklaren valt door twee factoren: het groeiende aanbod kinderporno op internet en een betere herkenning van het materiaal.

Verdachten

Uit die duizenden bestanden zijn de 130 Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd en werden 380 verdachten opgepakt. Ruim honderd van de opgepakte verdachten hebben vermoedelijk zelf kinderporno gemaakt. De overige verdachten zouden alleen materiaal hebben verspreid of gedownload.

Momenteel is er zo veel kinderporno in omloop, dat agenten het niet alleen kunnen bestrijden. Techbedrijven zouden daarom meer moeten doen om de verspreiding tegen te gaan, aldus de politie. Over de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding tegen te gaan, gaat de politie binnenkort met het ministerie van Justitie en Veiligheid om de tafel zitten.