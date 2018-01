‘U wilt een Fresh Hammer’

Het leven van de wijnschrijver bestaat niet louter uit het bezoeken van de nieuwe Chinese wijnregio Ningxia, het cool climate paradijs Elgin in Zuid-Afrika dan wel een sterrenlunch bedoeld om het rood van een Italiaanse boutique winery te laten shinen. Zo was ik voor de Kerst op het Allerhande Kerstfestival, en ik was niet de enige die werd verwacht. Daarom had Albert Heijn het Spoorwegmuseum afgehuurd om drie dagen lang ‘inspiratie voor de feestdagen’ op te laten doen. Bijna 40.000 bezoekers checkten in. Appies zusje Gall & Gall was er ook. En dat maakte van de gelegenheid gebruik om het smaakprofiel van de toegestroomde wijnliefhebbers te bepalen. Door het online aanklikken van dertien in beeld-taal gestelde vragen werd binnen 24 seconden duidelijk welke wijnen daaraan voldeden.

Nu weet ik best wat ik lekker vind, maar nieuwsgierig ben ook ik op de knopjes gaan drukken. Voor wit luidde de diagnose ‘Fresh Hammer’. Gezien mijn achternaam vond ik dat wel toepasselijk. En in de aanbevolen Sauvignon Blanc en Riesling spuug ik gewoonlijk ook niet. Rood leidde tot ‘Royal Red’. Een resultaat dat bovendien een digitaal schouderklopje opleverde. „Kijk, jij houdt nou van echt bijzondere wijnen.” Om vervolgens wel te waarschuwen: „De wijnen in dit profiel zijn meestal wat duurder.” Drie Vino Nobile di Montepulciano’s (tussen de 16,48 en 24,98 euro) en een Haut-Médoc (15,99 euro) leidden tot een „100% match”.

Nu bleek het motto dat zelfs de duurste wijn bedoeld is om je eten mee weg te spoelen ook bij Gall bekend. Dus werd ik nog wat dieper de materie ingenomen. „Een diner zonder wijn is als Batman zonder Robin: je mist toch iets”, lees ik na het aanklikken van het kopje Wijnwijzer en mij werd een passende wijn beloofd bij wat er verder ter tafel komt.

Maar eens het kaasplankje ingetoetst. Lastig, want elke kaas verlangt een eigen wijn. Er verschenen er drie. Een rode Rioja Reserva werd aanbevolen bij romige kaas. Een Ripasso bij oude. Maar wat deed die Moscato d’Asti daar? Die blieft hooguit de muskaatdruiven die als garnituur dienen. Waar zijn Batman en Robin als je ze nodig hebt?