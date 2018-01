Strijders doden dertien burgers in Senegal

In de betwiste regio Casamance in het zuiden van Senegal zijn dertien mensen omgekomen nadat zij door gewapende strijders onder vuur werden genomen. Dat heeft het Senegalese leger zaterdagavond bevestigd. Het gaat om het ergste geweld in de regio in jaren tijd. Bij de aanval vielen ook zeven gewonden.

De jonge slachtoffers waren naar brandhout aan het zoeken buiten het dorp Ziguinchor. De gewelddadige actie kwam slechts uren nadat twee gevangenen van de separatistische strijdgroep Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) waren vrijgelaten.

Langdurige strijd

Separatisten strijden in Casamance al sinds 1982 voor onafhankelijkheid, waarbij meer dan vijfduizend doden vielen en zeker zestigduizend mensen ontheemd raakten. De MFDC vindt dat de centrale overheid in Dakar te weinig doet voor de regio. Ook stellen de rebellen dat Casamance cultureel verschillend is van de rest van het land en daarom onafhankelijk moet zijn.

Sinds 2012, toen de huidige Senegalese president Macky Sall aantrad, bleef het relatief rustig in de regio. Onder Salls leiding werden er vredesgesprekken gevoerd met MFDC. Ook startte de overheid ontwikkelingsprojecten in Casamance, onder meer op het gebied van landbouw, onderwijs, infrastructuur en toerisme.

De laatste grote aanval van MFDC vond plaats in 2013. Toen werden twaalf medewerkers van een explosievenopruimingsdienst gegijzeld. Allen werden uiteindelijk vrijgelaten. Een jaar later ging de beweging akkoord met een staakt-het-vuren.

Hoewel de aanval nog niet is opgeëist, wordt MFDC ervan verdacht achter de beschieting te zitten. In Senegal heeft het incident geleid tot angst dat het sluimerende conflict in de regio weer oplaait.

De ligging van Ziguinchor, waar de aanval plaatsvond: