Principeakkoord tussen cabinepersoneel en KLM

De grootste cabinevakbond VNC en luchtvaartmaatschappij KLM zijn na maandenlange onderhandelingen tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao. In het akkoord is onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent in drie fases opgenomen en wordt de maatregel teruggedraaid waarbij op langere vluchten een deel van de reis met een bemanningslid minder wordt gewerkt.

Tot diep in de nacht is onderhandeld om eruit te komen. Maandag stond namelijk een staking van een deel van het cabinepersoneel van KLM gepland door vakbond FNV Cabine. Door het akkoord is er voor VNC geen reden meer om de staking van het cabinepersoneel, die de kleinere bond FNV Cabine voor maandag had uitgeroepen, te steunen. Of FNV het akkoord aan haar leden gaat voorleggen en de staking opschort, is nog niet bekend. KLM heeft FNV opgeroepen dat te doen.

De voorgenomen bezuinigingen leidden tot woede bij de vakbonden: ‘Het KLM-gevoel gaat verloren’

Het cabinepersoneel, in totaal 9.500 werknemers, kwam in opstand tegen onder meer een bezuinigingsmaatregel van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden. Op een deel van de intercontinentale vluchten wilde KLM met een steward of stewardess minder vliegen. Die bezuinigingsmaatregel heeft geleid tot een verhoging van de werkdruk, aldus de vakbonden.

KLM zegt “verheugd te zijn dat er een principeakkoord bereikt is”. VNC spreekt van een “gebalanceerd principeakkoord”. Ongeveer 70 procent van het KLM cabinepersoneel is lid van de VNC, zo’n 6.000 leden. FNV heeft circa 1.500 leden.