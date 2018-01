Politie vindt drugs en wapens bij leden motorclub

De Rotterdamse politie heeft vrijdagavond bij een inval in een café zeven leden van motorclub Kings Syndicate gearresteerd. Bij de inval in de Beverwaard trof de politie wapens en drugs aan.

Ondersteun door een arrestatieteam vielen agenten om 20.45 uur binnen. Op dat moment waren er rond de vijftig leden van motorclub Kings Syndicate in het café. Toen die werden gefouilleerd trof de politie onder meer vier vuurwapens, meerdere messen, een boksbeugel en een stroomstootwapen aan. Ook hadden sommige leden “gebruikershoeveelheden” drugs bij zich.

De politie was getipt over de bijeenkomst, en dat er mogelijk vuurwapens aanwezig zouden zijn.

Kings Syndicate is een motorclub die zichzelf als 1 procent-club ziet - ze plaatsen zichzelf buiten de wet. Het is een afsplitsing van No Surrender, waarvan leider Klaas Otto in december werd gearresteerd.