Het is vrijdagavond en koopavond in het dorp, ook voor het enige bankfiliaal. Dit bestaat uit één huiskamer-grote ruimte met twee loketten. Eén ervan is bemand.

Buiten is het druilerig weer en binnen wachten een paar mensen op hun beurt. Het is erg stil.

Een vader, met zijn zoontje van een jaar of tien, is aan de beurt en omdat hij niet wil dat iedereen uit het dorp dit kan horen, fluistert hij naar de juffrouw achter het glazen loket:

„Ik wil graag tienduizend euro opnemen.”

Zijn zoontje hoort dit en roept heel hard: „TIENDUIZEND EURO? Dat is zeker voor die caravan, hè pa?”

