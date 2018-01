Wie wordt de leider op links? Wat valt te verwachten van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart? En wordt ‘identiteit’ of ‘economie’ het meest gebruikte woord van 2018? Onder leiding van Lamyae Aharouay, voorspellen Mark Kranenburg, Petra de Koning, Thijs Niemantsverdriet en Pim van den Dool de toekomst, in een nieuwe Haagse Zaken.

U kunt de zestiende aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.