Arrestatiebevel tegen personeel na ballonongeluk Egypte

De openbaar aanklager in de Egyptische historische stad Luxor heeft zaterdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vier mannen voor hun betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk met een heteluchtballon, dat vrijdag plaatsvond. Dat melden Egyptische media, aldus persbureau Reuters. Bij het ongeval viel één dode, vijftien mensen raakten gewond.

Het is niet bekendgemaakt waar de vier personeelsleden, onder wie de piloot van het luchtvaartuig van worden verdacht. Vrijdag weten Egyptische staatsmedia de crash nog aan slechte weersomstandigheden. Die dag werd het land geteisterd door harde winden en zandstormen, die het zicht in de lucht bemoeilijkten.

Bij het ongeluk stierf een Zuid-Afrikaanse toerist. Daarnaast waren er Australiërs, Argentijnen, Egyptenaren en Fransen aan boord. Drie gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Andere heteluchtballonnen, die rond dezelfde tijd waren opgestegen, konden veilig landen.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat een heteluchtballon crasht in Egypte. In 2013 stierven negentien toeristen toen een ballon in brand vloog, ontplofte en neerstortte. In 2016 raakten 22 Chinese toeristen gewond bij een crash. Na beide incidenten werden de ballonvaarten tijdelijk stilgelegd.

Luxor, gelegen in het midden van Egypte, is een populaire bestemming voor toeristen. In de stad zijn veel oude graven en andere historische plaatsen te vinden. De ballonvaarten zijn daarnaast een lokale specialiteit van de stad die veel bezoekers trekt.