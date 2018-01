50-plus-reiziger wil ook eens wat anders dan naar de Chinese muur

Met een verrekijker op oehoes en baltsende ruigpootuilen jagen in de Ardennen. Duizenden kilometers fietsen langs de Mekong-rivier in Zuidoost-Azië. Of een stedentocht door Iran, met nadruk op poëzie en spiritualiteit. Het aanbod op de ‘Vakantiebeurs bijzondere reizen’ is zeer divers.

Bij de entree staat een groot bord met het hoofd van Kim Jong-un. Vakanties naar Noord-Korea zijn een hit, zegt Boudewijn Richel, organisator van de beurs in de Beurs van Berlage in Amsterdam, die dit weekeinde voor de zevende keer wordt gehouden.

De verwachte 8.000 bezoekers kunnen informatie inwinnen en desgewenst reizen boeken, bij zo’n tweehonderd standhouders, allen lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisatoren (VvKR).

De 307 kleine touroperators die bij de branchevereniging zijn aangesloten hebben de afgelopen jaren ongeveer 8 procent van de markt veroverd, zegt Richel. Hij wijt dat succes aan drie factoren: internet, de komst van een laagdrempelig garantiefonds, en door maatwerkreizen.

Poëzie aanbrengen

Veel kleine reisorganisatoren, zegt Richel, werken met modules. De reizigers die geen zin hebben in een strandvakantie of kamperen bij het Comomeer, kunnen zo hun gedroomde safari, trektocht, kano- of wandelvakantie zelf samenstellen. Richel: „De kunst is niet: zo ver mogelijk weg. Maar: poëzie in een reis aanbrengen. Iedere reisorganisator biedt reizen aan naar de Chinese muur. Maar met de trein van Kunming richting Laos, daar lopend de grens oversteken en dan vervolgens per boot de Mekong afzakken naar Phnom Penh, dat biedt niet iedere reisorganisator.”

Unieke reisbestemmingen zijn er niet meer, zegt touroperator Paul Boslooper. Maar weg van het massatoerisme, dat kan best. Boslooper richtte vier jaar geleden Nunatak op. Bij hem kun je 131 wandelreizen in 58 landen boeken. Jaarlijks helpt hij zo’n 250 vakantiegangers op reis. Dat varieert van sneeuwschoenwandelingen door Noorwegen tot een zeven weken durende expeditie, inclusief Sherpa-gidsen, naar de top van de Mount Everest (kosten 32.000 euro).

Jongeren bereiken is moeilijk, zegt Boslooper. Zijn klanten zijn net als de meeste beursbezoekers vijftig-plus. Welke twintiger of dertiger kan het zich ook permitteren om met een Dutch Tall Ship (een grote zeilschoener met drie masten) van Kaapstad naar de Azoren te varen (4.800 euro), een expeditiecruise te maken naar Antarctica (11.300 euro) of met een privé-trein van Kairo naar Kaapstad te reizen (kosten 50.000 euro)?

Uit het laatst gepubliceerde Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd blijkt dat Nederlanders tot de meest reislustige volkeren behoren. In 2015 gingen 9,5 miljoen Nederlanders op vakantie naar het buitenland. De gemiddelde besteding per persoon per dag lag echter op 53 euro.

Marjolein Timmer van Good Safari woont met haar gezin in Tanzania. Ze heeft daar een luxe hotel gebouwd en stelt safari’s op maat samen. Vorig jaar organiseerde ze 150 reizen, dit jaar verwacht ze tot het dubbele aantal te komen.

Voor een half ton naar de Serengeti

Een complete safarivakantie van drie weken kost voor een gezin 15.000 euro. Maar met chique accommodaties in het Seregenti Park en andere frivoliteiten kan de rekening ook oplopen tot 50.000 euro. „Dat boeken Hollanders niet”, zegt Timmer. „Maar gelukkig zijn er Amerikanen die dat zonder met hun ogen te knipperen wel aftikken.”

Zeker niet alle bijzondere reizen zijn zo prijzig. Wandelvakanties in Georgië of Marokko zijn nauwelijks duurder dan een strandvakantie. En het mooie, zegt beursorganisator Boudewijn Richel, is dat je met een mobiele telefoon en tablet als bagage gewoon kunt doorwerken. Zelf beantwoordde hij recent tijdens een trektocht door Nepal dagelijks zijn mails. Lachend: „Niemand die doorhad dat ik weer eens op pad was.”

Myanmar Foto Arjen Ribbens Myanmar, het vroegere Birma, stond al een tijd op de bucketlist van Robert Jan Hennekam (links op de foto). In maart vliegt hij erheen, voor een rondreis van drie weken. Hennekam: „Al sinds mijn studententijd bezoek ik jaarlijks een andere land. Zo heb ik inmiddels 35 procent van de wereld gezien.” In Myanmar hoopt hij „mystiek” aan te treffen. En aan het eind van de reis gaat hij nog bij een vriend in Thailnad langs, „beetje scooteren door de Gouden Driehoek”. Echtgenoot Peter van Wijk (rechts) bemoeit zich niet met de reisplanning. „Ik loop altijd achter Robbert Jan aan. Ik zie wel waar we heen gaan; het komt altijd goed.”

Jordanië Foto Arjen Ribbens Na vakanties in Nepal, Vietnam, Cambodja en Tanzania wilden Hans en Marianne Moen iets anders. Ze gaan binnenkort twee weken wandelen in Jordanië. Vier tot acht uur lopen per dag, en slapen in guesthouses of bedoeïenententen. Ze verwachten „een mix van natuur en cultuur”. En natuurlijk gaan ze ook naar Petra, de stad die gedeeltelijk uit de rotsen is uitgehakt. Normaal zijn ze niet zo van de toeristische attracties, zegt Marianne. „Maar je wilt toch niet in Jordanië zijn geweest en dan Petra niet gezien hebben”.

Spitsbergen Foto Arjen Ribbens Op Discovery Channel geniet hij altijd zo van ijsberen. Die natuurpracht wilde Gerrit van Maastrigt wel eens in het echt zien – „Dat zat al jaren in mijn kop.” De gepensioneerde heftruckchauffeur. gaat in juni op pad: eerst zes dagen op vogelexcursie, gevolgd door een cruise. „Dan hoop ik ijsberen te zien. En walrussen. En ook walvissen.” Eerder reisde Van Maastrigt twee keer naar Nepal. En toen zijn vrouw nog leefde fietste hij door Italië. Een strandvakantie, zegt hij, is niks voor hem.

Vakantiebeurs bijzondere reizen 2018 6-7 jan. in Beurs van Berlage Amsterdam, en 20-21 jan. in Grote Kerk in Breda