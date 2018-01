Cel- en taakstraf voor volleybalcoach om ontucht

Volleybaltrainer Vincent M. uit Berlicum is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan zes voorwaardelijk en een taakstraf van 150 uur. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Als onderdeel van zijn voorwaardelijke straf moet de verdachte zich laten behandelen aan zijn voyeurismestoornis.

De 28-jarige man werd mei 2017 aangehouden voor ontucht met een 15-jarig meisje en het stiekem filmen van meerdere jonge meisjes in kleedkamers. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van een jaar geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

‘Verdachte heeft vertrouwen op grove wijze beschaamd’

Vincent M. had in de zomer van 2015 ongeveer twee maanden een relatie met een destijds 15-jarig meisje. Ze hadden seksueel contact. In de periode mei 2016 en maart 2017 heeft de verdachte stiekem met zijn telefoon en camera opnames gemaakt van een aantal minderjarige meisjes uit zijn volleybalteam. Dit gebeurde tijdens trainingen en toernooien. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van een van de meisjes zich bij de vertrouwenspersoon van de volleybalbond meldden met het vermoeden dat ze was gefilmd tijdens het omkleden.

Volgens de rechtbank maakte de verdachte misbruik van de “kwetsbaarheid” van het minderjarige meisje met wie hij een relatie had en van zijn overwicht als volwassen man en coach. Daarnaast heeft hij het vertrouwen van jonge spelers en hun ouders beschaamd.

“De verdachte genoot als coach bij de beachvolleybalvereniging het vertrouwen van de jeugdige spelers, maar ook van hun ouders die hem de zorg over hun kinderen toevertrouwden. Dat vertrouwen heeft hij op grove wijze beschaamd. Het gedrag van de verdachte zal bij de meisjes hebben geleid tot gevoelens van groot onbehagen en schaamte.”

De coach was werkzaam bij de Nederlandse Beachvolleybalschool in Eindhoven en bij VV Detac in het Brabantse dorpje Zeeland. Hij had een Verklaring Omtrent het Gedrag.