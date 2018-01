‘Nederlands trekpaard Wendy in de sneeuw’ noemde Ton van der Weerden uit het Noord-Brabantse Someren zijn winnende foto, die hij begin december van zijn paard maakte. „Er gold die dag code rood vanwege heftige sneeuwval”, vertelt hij. „Iedereen werd geadviseerd binnen te blijven. Mooi niet, dacht ik. Ik heb mijn fiets gepakt, de camera in mijn tas gedaan en ben gaan fotograferen.”

Hij fietste naar het land van een boer, een stukje verderop in het dorp, waar zijn trekpaard Wendy in de wei staat. Twaalf jaar oud is ze nu; Van der weerden kocht haar als veulen van vier maanden. „Sommige mensen vinden het zielig, zo’n paard in de kou. Maar dat is nergens voor nodig. Ze heeft een dikke jas aan en kan daar heel goed tegen. Je kan het ook zien: ze straalt blijheid uit, en kracht. Alleen als het heel nat, slecht weer is, gaat ze naar binnen. Maar anders niet, hoor.”

Krachtpatser

Paarden – Van der Weerden is ermee opgegroeid; zijn hele familie bestaat uit paardenmensen. Het is zijn passie. „Het is een virus, zeggen ze. Als je dat eenmaal in je hebt, kom je er nooit meer vanaf.” Arabische en Engelse volbloeden, zwarte Friezen, hij vindt ze allemaal prachtig. Maar de mooiste vindt hij toch de trekpaarden. „Het is heerlijk om ermee bezig te zijn, om een band op te bouwen met zo’n grote krachtpatser van bijna duizend kilo.”

Tegenwoordig worden trekpaarden alleen nog hobbymatig gehouden. Zo ook door Van der Weerden. „Ik ploeg er nog af en toe mee. En als het weer goed is, span ik haar twee, drie keer in de week voor de koets en gaan we rijden. In de zomer, ’s ochtends heel vroeg. Dan is de natuur op haar mooist. De nevel, het wild, de hazen die je ziet springen. Mensen zeggen: maar dat heb je hier nu toch al honderden keren gezien? Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het genieten van het moment.”

Paardenschilder

In het dagelijks leven is Van der Weerden leraar kunstvakken op het vmbo. In zijn vrije tijd fotografeert hij paarden, maar ook koeien en stieren. In 2007 verscheen van hem het naslagwerk Het trekpaard. En hij heeft net de laatste hand gelegd aan een fotoboek over de veulenkeuring in het plaatsje Gerwen, die daar ieder jaar – weer of geen weer – op het Kerkplein plaatsvindt.

Fotograferen doet Van der Weerden graag. Maar, als hij heel eerlijk moet zijn: het schilderen van de dieren geeft hem nog meer voldoening. Voor zichzelf, of in opdracht. Hij is altijd wel met een paar doeken tegelijk bezig. „Mijn werk als leraar is erg leuk, maar ook intensief. Wat afleiding is dan prettig. Als je tekent of schildert, kan je nergens anders mee bezig zijn. Pure concentratie, dat geeft een enorme rust.” Ton van der Weerden is overigens op zoek naar mogelijkheden om zijn foto’s en schilderijen te exposeren. Suggesties zijn van harte welkom.