Weer arrestatie voor drugsmoord Dominicaanse Republiek

De Spaanse politie heeft vorige week vrijdag in de havenstad Algeciras een vrouw opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van twee Nederlanders. Zij werden vorig jaar juni in de Dominicaanse Republiek vermoord. Het gaat om een 30-jarige Venezolaanse, maakte het Spaanse politiekorps vrijdag bekend.

De gearresteerde vrouw is volgens de Spaanse politie één van de twee personen die de moord heeft gepleegd. Ze zou een huurmoordenaar zijn, die samen met een andere hitman vanuit Curaçao naar de Dominicaanse Republiek is gereisd om de Nederlanders om te brengen. Daarna zou ze weer zijn teruggekeerd naar haar eigen land. De andere dader is nog voortvluchtig.

Een andere man, die de moord vermoedelijk niet zelf heeft gepleegd, zit sinds vorige week vast in de Dominicaanse Republiek. De politie in dat land maakte donderdag bekend dat ze de Venezolaan Carlos José Gascon González heeft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dubbele moord. González - ook bekend als ‘El Gocho’, oftewel ‘Het Varken’ - staat volgens de politie aan het hoofd van een internationale drugsbende die ook huurmoorden en ontvoeringen pleegt.

Nerveus en schichtig

Agenten konden de Venezolaanse vrouw vorige week aanhouden bij een grenscontrole in de haven van het Zuid-Spaanse Algeciras. Zij wilde daar op de veerboot stappen naar de Marokkaanse stad Tanger. Het viel de agenten op dat de vrouw zich erg nerveus en schichtig gedroeg. Toen ze haar uit de rij pikten, bleek dat de autoriteiten in de Dominicaanse Republiek een internationaal opsporingsbevel tegen haar hadden uitgevaardigd. Ze werd opgepakt en zit voorlopig vast in Spanje.

Op 21 juni vorig jaar werden de met kogels doorzeefde lichamen van Rachid Benbouker (34) en Cuma Ceviz (36) gevonden in een grafkuil op een suikkerrietplantage in het oosten van de Dominicaanse Republiek. De Nederlandse mannen waren vermoedelijk al twee dagen dood.

Alles wijst er volgens de Dominicaanse autoriteiten op dat Benbouker en Ceviz zijn gedood als onderdeel van een conflict tussen drugsbendes. Een briefje op het lichaam van één van de mannen duidde op een connectie tussen het tweetal en een criminele organisatie die in het gebied actief is. De mannen “werden gedood om een rekening te vereffenen”, aldus de Spaanse politie.