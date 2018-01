Waarom liet Trump deze man binnen?

Het was een glorieuze donderdagavond voor Michael Wolff. Zijn boek Fire and Fury over het eerste jaar van president Trump, is vanaf deze vrijdag verkrijgbaar, maar donderdagavond konden ongeduldige boekhandelaren zich al niet meer bedwingen en besloten ze exemplaren te verkopen aan de rijen wachtende geïnteresseerden.

Dit is de sensatie waar Michael Wolff dol op is. De 64-jarige Wolff heeft zijn carrière gebouwd op het schrijven over de Amerikaanse elite. En dat doet hij liefst zo smakelijk en vurig mogelijk. Wolff zorgt er altijd voor dat hij vrienden is met de juiste bronnen en dat hij rond de cafés en restaurants in Manhattan hangt waar na een aantal flessen wijn de sappige verhalen over tafel gaan. Zelf is hij ook regelmatig onderwerp van het nieuws, bijvoorbeeld wanneer hij luid schreeuwend uit een restaurant wordt gegooid of die keer dat hij zijn echtgenote inwisselde voor een dertig jaar jongere collega.

Fire and Fury zou eerst komende dinsdag verschijnen; de uitgever bracht het boek vandaag op de markt na het nieuws dat president Trump publicatie probeerde te voorkomen. In de bestsellerslijst van Amazon staat Fire and Fury van Michael Wolff al op 1.

Wolff weet precies aan welke knopjes hij moet draaien om de juiste informatie te krijgen. Net als de meeste politici en journalisten in de VS studeerde hij aan een van de beste universiteiten, in zijn geval Columbia University in New York. Tijdens zijn studie begon hij als loopjongen te werken op de redactie van The New York Times. Daarop volgden jaren als media-ondernemer. Hij begon een bedrijf dat boeken distribueerde, zoals Netflix in die jaren videobanden opstuurde. Wolff New Media wist flinke investeringen binnen te halen en groeide uit tot een bescheiden media-imperium. Het ging spectaculair mis en binnen een paar jaar was het failliet. In 1998 verscheen Burn Rate, Wolffs ronkende memoires over het korte bestaan van zijn mediabedrijf. Wolff bleef ondernemer, maar schreef daarnaast verschillende succesvolle boeken. Zo schreef hij in 2004 Autumn of the Moguls, waarin hij een grote crisis voorspelde voor de Amerikaanse media. In 2008 verscheen The Man Who Owns the News, een vernietigend profiel van mediatycoon Rupert Murdoch.

De grote vraag is wat Trump bezielde om Wolff in het Witte Huis toe te laten. Naar eigen zeggen bivakkeerde Wolff dagenlang in de hal, een paar meter van het kantoor van de president en kreeg hij iedereen te spreken. Trump tweette donderdagavond woedend dat hij hem juist toegang geweigerd had en dat hij Wolff nooit gesproken heeft. De persafdeling probeerde het boek nog tegen te houden, met als resultaat dat het niet dinsdag pas verschijnt, maar deze vrijdag al.

Misschien was Trump erg te spreken over het kritische boek dat Wolff al had geschreven over Trumps eeuwige rivaal Rupert Murdoch. Misschien was Trump gewoon matig geïnformeerd. Het resultaat is in elk geval dat Michael Wolff het sensationele boek heeft geschreven waar hij zelf altijd al naar uitkeek.