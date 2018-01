‘Sporten moet in de eerste plaats leuk zijn’

2017 was het jaar van alternatieve feiten, spannende Europese verkiezingen en openheid over seksuele intimidatie. 2018 wordt in ieder geval het jaar van privacy, Poetin en Pyeongchang. Wat kunnen we nog meer verwachten? Deze week zet NRC de belangrijkste thema’s van het komende jaar op een rij.

‘Sportplezier kun je maken!’ luidt de slogan die prominent prijkt op de homepage van sportplezier.nl. Nicolette Schipper-van Veldhoven, lector sportpedagogiek aan de Hogeschool Windesheim, kan zich in die wervende leus wel vinden. „We zijn er altijd van uitgegaan dat sport fantastisch is, te lang hebben we met een roze bril naar sport gekeken. Maar sport heeft, net als de rest van de maatschappij, ook zijn negatieve kanten.”

Zo was er het afgelopen jaar veel aandacht voor seksueel misbruik in de sport, waarbij ernstige incidenten aan het licht kwamen. Maar ook ogenschijnlijk lichte incidenten als pesterijen dragen niet bij aan het sportplezier; een kwart van de kinderen krijgt hier mee te maken. Schipper-van Veldhoven: „Sociale veiligheid is heel belangrijk om kinderen te kunnen laten leren. Als ze zich onveilig voelen, blokkeren de hersenen.”

Te weinig uit kind gedacht

Minder zichtbaar vermeld op sportplezier.nl – het online platform dat afgelopen maart in vernieuwde vorm werd gelanceerd en een initiatief is van twaalf sportbonden en sportkoepel NOC*NSF – is de conclusie dat „meer dan de helft van de kinderen stopt met sport omdat ze er geen plezier meer in hebben”. Een belangrijke reden: het niveau van trainers en coaches. De besten houden zich niet met de jeugd bezig, zij die dat wel doen zijn er vaak niet voor opgeleid.

In de sportwereld wordt te weinig vanuit het kind gedacht, stelt Schipper-van Veldhoven vast. „Sport moet op de eerste plaats leuk zijn. Een goede trainer heeft oefenstof op maat, geen trainingen die afgeleid zijn van de seniorensport. Een goede coach laat jonge kinderen evenveel spelen, wisselt door zonder op de stand te letten. Dat kinderen steeds jonger aan wedstrijdsport doen, is ook niet het probleem. Het gaat om de prestatiedruk, die kun je niet vervroegen.”

Bij de hockeybond zijn ze recent tot dat inzicht gekomen. Gerold Hoeben, talentcoördinator bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), ziet weliswaar nog „heel veel jongens en meisjes met een glimlach op de velden rondlopen”, maar beaamt dat het anders moet. „Winnen is in de jeugd niet belangrijk, veel kinderen zijn de uitslag na een wedstrijd al snel weer vergeten.” Reden voor de KNHB om bijvoorbeeld het eigen competitiesysteem eens kritisch tegen het licht te houden. „Hoe dat was ingericht, leverde een averechts effect op”, zegt Hoeben. „Simpel gesteld: de jonge hockeyers moesten al veel te vroeg presteren.”

Terwijl trainers en coaches volgens Hoeben de jeugd spelenderwijs moeten laten leren, om ze te inspireren zelf aan de slag te gaan. Hij refereert aan „de straatvoetbaldiscussie”: kinderen moeten zelf leren sporten om zich veelzijdig motorisch, technisch en tactisch goed te ontwikkelen. „Maar wat doen wij? We laten kinderen op jonge leeftijd vaker en eenzijdiger trainen. En dat vergroot weer de kans op blessures en op een sportieve burn-out, kinderen die op veertien- of vijftienjarige leeftijd stoppen omdat ze opgebrand zijn.”

Duurzame sportbeleving

Hoeben pleit voor „een duurzamere sportbeleving”. Ook Schipper-van Veldhoven vindt het tijd voor een cultuurverandering in de „redelijk conservatieve sportwereld waarin de wil om te winnen overheerst”.

Volgens haar is wel een hoofdrol weggelegd voor de pedagogiek. „De vraag is volgens mij heel eenvoudig: willen we het aan de voorkant goed doen of aan de achterkant repareren? Als we op de juiste wijze investeren in de jeugd, heeft dat ook een preventieve werking. De kans is groot dat kinderen dan hun leven lang blijven sporten.”