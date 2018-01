Saakasjvili veroordeeld tot drie jaar cel

Micheïl Saakasjvili, de voormalige president van Georgië, is vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik. Dat meldt het ANP. Hij werd door een Georgische rechtbank bij verstek veroordeeld.

Saakasjvili stond terecht omdat hij gratie verleende aan de veroordeelde daders van een aanslag in 2006. Hij nam die beslissing zonder een bevoegde commissie te raadplegen.

Stateloos

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië. Nadat hij verkiezingen had verloren, ontvluchtte hij het land in 2014 vanwege de beschuldigingen van machtsmisbruik. In 2015 werd hij geïnstalleerd als gouverneur van de Oekraïense stad Odessa. Hij kreeg het Oekraïens staatsburgerschap, en deed daarvoor afstand van zijn Georgische nationaliteit.

In Oekraïne profileerde Saakasjvili zich als een oppositiepoliticus. In juli werd hem het Oekraïens staatsburgerschap ontnomen, mogelijk vanwege ruzie met president Porosjenko. Ook kreeg hij geen vluchtelingenstatus van Oekraïne.

Mogelijk wordt Saakasjvili uitgeleverd aan Georgië. Er lopen nog drie andere rechtszaken wegens machtsmisbruik en corruptie tegen hem. In Oekraïne wordt Saakasjvili verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij werd in december gearresteerd in Kiev, na een kat-en-muisspel met de autoriteiten.