Rotterdams corps krijgt straf van universiteit

De Rotterdamse studentenvereniging RSC/RVSV ontvangt per direct geen bestuursbeurzen en subsidie meer voor eerstejaars studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aanleiding zijn verschillende „getuigenissen over incidenten tijdens de kennismakingstijd”, schrijft de universiteit in een verklaring, „met name fysiek contact”. Het BNNVARA-televisieprogramma Rambam zendt op donderdag 11 januari beelden uit van die kennismakingstijd.

Bij de mannelijke tak van het Rotterdamse corps RSC/RVSV zou de ontgroening er zo hardhandig aan toe zijn gegaan dat een eerstejaars met een hoofdwond per ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Ook was een van de undercoverstudenten getuige van een „vernederend” ritueel: in de rij voor de douche moesten eerstejaars naakt elkaars anus controleren op teken.

In strijd met afspraken

Rector magnificus Huib Pols nam het besluit nadat hij de beelden deze vrijdagochtend onder ogen kreeg. Hij noemt de fragmenten „zeer zorgwekkend” en is geschokt omdat de incidenten in strijd zijn met de afspraken die de universiteit eerder met de vereniging heeft gemaakt. „Daarbij geldt high trust, low tolerance. De incidenten betreffen grensoverschrijdend, onacceptabel gedrag. Dat zet onze vertrouwensrelatie onder druk.”

De maatregel houdt ook in dat het studentencorps niet langer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire introductiedagen, de Eurekaweek. Nader onderzoek door het studentencorps zelf, onder auspiciën van het universiteitsbestuur, moet meer duidelijkheid bieden. De vereniging zelf laat in een reactie weten in te zetten op een „ingrijpende cultuurverandering”.

Verschillende ontgroeningen

Eerder schortten de universiteit en hogeschool in Utrecht de subsidie op voor studentenvereniging UVSV nadat hetzelfde tv-programma Rambam liet zien hoe een meisje tijdens de kennismakingstijd wordt gevoerd met een lepel. „Ook stelt een aspirant-lid dat astmamedicijnen zijn afgepakt en geeft een meisje aan dat zij bespuugd is”, aldus de verklaring van de universiteit.

Rambam stuurde vijf studenten naar verschillende ontgroeningen. „Vooral bij het Utrechtse vrouwencorps UVSV en het Rotterdamse corps RSC/RVSV bleken de gedragsregels niet te worden nageleefd”, schrijft BNNVARA in een persbericht. De opnames worden op 11 januari uitgezonden.

Lees hier de volledige verklaring van de Rotterdamse studentenvereniging RSC/RVSV: