Rekenen wordt minder, taal gaat niet vooruit

Sinds 2010 staan taal en rekenen centraal in het Nederlandse onderwijs. Desondanks gaat het niveau niet omhoog, blijkt uit onderzoek, en internationaal gezien eerder omlaag. NRC onderzoekt in een korte serie hoe dat komt en wat eraan wordt gedaan. Deze zaterdag deel 1; de volgende afleveringen staan maandag en dinsdag in de krant.



Hoeveel verf moet je inkopen om de muren van de woonkamer te schilderen? De huisschilder van Anouk Adang en Aydin Cihangir was verlegen met die vraag. Hij had wel een rekenmachine, maar wist niet wat hij moest intikken. „Een rekenmachine kan niet vragen wat je bedoelt”, zegt Cihangir, een universitair geschoolde wiskundige die samen met zijn echtgenote, een voormalig jongerenwerker, het Nederlands Mathematisch Instituut heeft opgezet. Hier worden leerlingen van basisscholen bijgespijkerd in optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

Dat daar veel vraag naar is blijkt wel uit de explosieve groei van het instituut sinds de oprichting in 2012: naast het hoofdkantoor in Amstelveen zijn er inmiddels acht filialen, waar in totaal duizend leerlingen per jaar worden bijgespijkerd. Niet alleen scholieren, maar ook leraren kunnen er trainingen volgen, en scholen krijgen er advies over rekenonderwijs.

Volgens Cihangir moet en kan iedereen de rekenkundige basisbewerkingen beheersen. Talent is daarvoor niet nodig, zegt hij. De wiskundeknobbel is een mythe. Met een uurtje oefenen per dag kan ieder kind binnen vier tot acht weken alle bewerkingen beheersen. Trainen vergroot de gelijkheid in het onderwijs.

Rekentoets

Kleinere klassen, betere lezers Er zijn verschillende factoren bekend die het niveau van taal en rekenen in de klas beïnvloeden. De kennis van de leraar Sinds 2008 zijn er meer toelatingseisen voor de pabo. Basisschoolleraren hadden vaak weinig kennis of waren niet goed in spellen en rekenen. Degenen die bepaalde vakken niet in het eindexamenpakket hadden, moeten daar nu een toets in doen om te worden toegelaten. Om het niveau verder te verhogen is de Radboud Universiteit Nijmegen begonnen met een academische opleiding tot basisschoolleraar. De grootte van de klas Met kleinere klassen is het makkelijker om meer aparte aandacht te geven aan leerlingen, te diversifiëren dus. In grote klassen krijgen zwakke leerlingen veel aandacht, sterke veel minder. Maar als er te weinig leraren zijn, zoals nu, kunnen klassen niet worden verkleind. De lesmethode Er zijn allerlei methoden waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken. Zo is het goed om de stof binnen een week nog eens te herhalen in de vorm van vragen of opgaven. En een leerling kan beter eerst uitleg krijgen voor hij wordt losgelaten op een nieuw probleem. Samenstelling van de klas Menging van kinderen uit kansarme en kansrijke milieus stimuleert maar tot op bepaalde hoogte. Volgens het recent uitgekomen internationale Pirls leesonderzoek 2016 halen scholen met meer dan 25 procent van de leerlingen uit een economisch achtergesteld gezin de laagste leesvaardigheidsscores.



Sinds 2003 daalden de Nederlandse rekenprestaties in internationale vergelijkingen van de club van rijke landen OESO en van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Leraren in het middelbaar onderwijs klagen over de gebrekkige rekenkennis van de leerlingen die net van de basisscholen komen. De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar wat ze ziet als de „neergaande trend” in reken- en wiskunde-onderwijs.

Om de prestaties te verbeteren, werd in 2014 een verplichte rekentoets ingevoerd voor alle eindexamenleerlingen vmbo, havo, vwo en mbo. Middelbare scholen stelden rekenleraren aan om de lesstof van de basisschool weer op te vijzelen.

Bij een aantal opgaven van de rekentoets mochten leerlingen de rekenmachine gebruiken, bij sommige opgaven niet. Veel leerlingen bleken het hoofdrekenen niet goed te beheersen, omdat ze de rekenmachine gewend waren. Op het vwo haalde de meerderheid de rekentoets wel, maar op het vmbo, de havo en het mbo niet. Daar werd besloten de toets niet te laten meetellen voor het eindexamen. Inmiddels heeft het kabinet besloten de toets ook niet meer voor het vwo-eindexamen te laten meetellen. Er wordt nagedacht over een betere toets.

Op het gebied van taal is geen sprake van een uitgesproken daling van de prestaties. Uit de vorig jaar uitgekomen internationale Pisatest bleek weliswaar dat het percentage laaggeletterde 15-jarige leerlingen in Nederland sinds 2003 is gestegen van 12 tot 18 procent, maar dat hangt volgens deskundigen ook samen met een andere wijze van toetsen. De vorige maand gepubliceerde Pirlstest, een internationale leestest, gaf aan dat Nederlandse basisschoolkinderen van tien jaar niet slechter zijn gaan lezen. Toch is Nederland gezakt op de internationale ranglijst, want andere landen zijn het beter gaan doen. Er is ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs, maar in de meeste andere landen is die groter. Zwakke leerlingen doen het relatief goed, maar er zijn steeds minder toppresteerders.

Als scholen beter lesgeven, kunnen ze het percentage leerlingen met dyslexie sterk reduceren

Dyslexie-epidemie

Volgens Anna Bosman, hoogleraar leren en ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is er wel sprake van een ‘epidemie’ van dyslexie. Steeds meer leerlingen krijgen een dyslexieverklaring, die recht geeft op bijles en extra tijd om examens te maken. De diagnose wordt vaak onterecht gegeven, zegt Bosman. Als scholen beter lesgeven, kunnen ze volgens haar het percentage leerlingen met dyslexie sterk reduceren.

Zelfs studenten met een vwo- en havo-diploma hebben vaak onvoldoende taalvaardigheden in zinsontleding, zinsbouw en spelling voor het hoger onderwijs. Verscheidene hogescholen en universiteiten zijn begonnen met het toetsen en bijspijkeren van eerstejaars voor ze aan hun studie beginnen, omdat het proza in schrijfopdrachten vaak belabberd is.

Er zijn mensen die denken dat rekenen en taal minder hard nodig zijn omdat de computer schrijf- en rekenfouten automatisch kan verbeteren. Maar vaardigheden in rekenen en taal zijn nog steeds van groot belang, zeggen onderwijsspecialisten en werkgevers. Volgens het Platform Onderwijs 2032 is een goede beheersing van de Nederlandse taal „de sleutel tot participatie in de samenleving en van grote invloed op iemands persoonlijk welzijn en zijn succes op de arbeidsmarkt”. In zijn advies aan het kabinet, over een nog in te voeren vernieuwing van het vakkenpakket voor basis- en middelbare scholen, schrijft het platform ook: „Rekenvaardigheid, inclusief wiskunde, is onmisbaar om in de samenleving te kunnen functioneren en deel te nemen aan vervolgonderwijs.”

Ton Verschuren, directeur van SEW Eurodrive, een assemblagebedrijf voor elektrische aandrijfsystemen in Rotterdam, vindt goede lees- en rekenvaardigheden ook onmisbaar voor zijn werknemers. Zijn bedrijf is volledig geautomatiseerd, maar de werknemers moeten elkaar goed in het Nederlands kunnen verstaan. „Ze moeten ook voorschriften kunnen lezen en berekeningen kunnen maken en gevoel hebben voor verhoudingen”, zegt hij. Nieuwe werknemers beheersen die vaardigheden niet altijd. Zij komen vaak van tweejarige mbo-opleidingen. In de bedrijfscursus die SEW voor nieuwe werknemers organiseert, moeten ze vaak worden bijgespijkerd in taal en rekenen.

Platform 2032 zegt niet hoe het onderwijs in rekenen en taal kan worden verbeterd. Veel scholen zijn meer nadruk gaan leggen op ‘automatiseren’. Dat is het onderwijsjargon voor het oefenen van sommen en spelling. Goed idee, volgens Aydin Cihangir: „Bij voetbal en zwemles is dat ook vanzelfsprekend.”