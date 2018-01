Prince-paars wordt het echt helemaal in 2018

Meubels: Gezelligheid in het interieur

The Tired Man, een grote, ijsbeer-achtige fauteuil bekleed met schapenvacht, is he-le-maal 2018. Dat zegt Bob van Zonneveld, inkoper bij Mobilia, de trendy meubelwinkel in Amsterdam. Die winkel staat nu vol met hangbanken bekleed met warme, zachte stoffen, met grote houten tafels en accessoires met veel messing en koper. Gezelligheid mág duidelijk weer.

Wat het nu goed doet, zegt Van Zonneveld, zijn extreem zachte, knuffelbare stoelen en banken, en meubels en accessoires die door hun schoonheid „een sieraad zijn voor in huis”.

‘De Vermoeide Man’ is het allebei, zegt Van Zonneveld: aaibaar én een sieraad. Hij verkocht recent al vier exemplaren van de fauteuil, die in 1935 is ontworpen door de Deense architect Flemming Lassen (1902-1984). Diens idee was „een gemakkelijke stoel, waarin je je warm en veilig voelt als een ijsberenjong in de armen van zijn moeder, midden op een ijsschots”.

Het Deense meubelmerk By Lassen heeft de stoel opnieuw in productie genomen. Bekleed met schapenvacht is de prijs 6.999 euro voor de stoel en 1.749 euro voor de bijbehorende voetenbank. Wie tegen de prijs aanhikt hoeft niet uit te kijken naar een vintage exemplaar; die kosten doorgaans een veelvoud.

Schoenen: De westernlaars komt terug

In de jaren zeventig waren ze niet aan te slepen. In de twee decennia erna kwamen er nog een paar kleinere oplevingen, maar sindsdien zijn ze stilletjes bijna helemaal uit het straatbeeld verdwenen.

Calvin Klein. Foto Peter Stigter

Maar, zo gaat dat in de mode, de westernlaars is bezig aan een comeback. Die speelt zich nu vooral nog af in de wereld van de high fashion. Het trendsettende Céline had voor afgelopen najaar een westernlaars met een hoge, schuine hak, Dries Van Noten een damesmuil in westernstijl. Chloé komt dit voorjaar met allerlei varianten, net als Givenchy. De grootste aanjager is Raf Simons, wiens hele najaarscollectie 2017 voor Calvin Klein in het teken stond van Americana: westernhemden (m/v), prom dresses, en dus ook, voor beide seksen, de westernlaars. Westernlaarzen hebben weliswaar ook Spaanse roots, en ze worden daar nog steeds gemaakt, maar in de perceptie zijn ze vooral Amerikaans. Ook in Simons’ collectie voor voorjaar 2018 van Calvin Klein zaten volop laarzen. Wat lang is weg geweest, ziet er fris uit. En Simons is natuurlijk nieuw bij het Amerikaanse merk, dus je begrijpt helemaal waar zijn keuze vandaan komt. Toch is dit een wonderlijk moment voor de terugkeer van Americana in de mode: het imago van de VS is wel eens beter geweest.

Dat zal het succes van de laars vast niet in de weg zitten, want, mits de hak niet te hoog is, is er weinig dat zo lekker loopt, vooral al er een kurken binnenzool in zit. Een goede cowboylaars is stevig en zacht tegelijk, en geeft je een stevige, stoere tred. Daar kan geen sneaker tegenop.

Kleur: 2018 wordt paars

Paars wordt het helemaal in 2018. Dat belooft het Pantone Color Institute. Het Amerikaanse kleurinstituut kiest jaarlijks in december een kleur-van-het-jaar. Stond 2017 nog in het teken van een bescheten groen, 2018 kleurt ultra violet, een paars op basis van blauw.

Pantone karakteriseert kleur 18-3838 als „een dramatische, uitdagende en bedachtzame kleur, die originaliteit en vindingrijkheid symboliseert”. Kijk maar naar popsterren als Prince, David Bowie en Jimi Hendrix, zegt het kleurinstituut; zij benadrukten met paars hun individualiteit.

Deze paars wijst ook de weg naar de toekomst, stelt Pantone-directeur Leatrice Eiseman in een statement: „We leven in een tijd die creativiteit en verbeeldingskracht vereist. Het is precies dat soort inspiratie die tekenend is voor Pantone 18-3838: een paars dat ons bewustzijn en potentieel naar een hoger niveau tilt.”

Misschien iets om rekening mee te houden bij het uitzoeken van nieuwe hoeslakens of de aanschaf van een nieuwe auto.





Mode: Doe maar gewoon

Het zijn roerige tijden in de mode. Ontwerpers die opstappen bij grote huizen (de laatste: Phoebe Philo bij Céline), verdwijnende modewinkels, luxemerken die het moeilijk hebben (en een paar die het juist enorm goed doen), middenmerken die het nog moeilijker hebben. Een stuk minder roerig is vaak de mode zelf. Zie de voorjaarscollecties van Givenchy en Chloé, die beide een nieuwe hoofdontwerper hebben: korte jurkjes met laarzen, smalle broeken, colbertjes. Draagbaar, sexy, jong, maar spannend of vernieuwend is anders; je ziet de Zara-versies zo voor je. Interessanter is de tot kunst verheven alledaagsheid die Demna Gvasalia liet zien in Balenciagas zomercollectie voor mannen: afritsbroeken, jeans en te wijde colberts die bíjna uit je vaders kast lijken te komen, en precies de goede dosis lulligheid hebben. Maar in beide gevallen geldt: de nieuwe mode is gewoon.

Balenciaga



Foto Peter Stigter

Chanel



Foto Peter Stigter

Links: Balenciaga. Rechts: Chanel

Foto’s Peter Stigter

Accessoires: Waterproof

Het grote succes van modieuze regenjasmerken als Rains, Stutterheim en K-Way heeft de afgelopen jaren bewezen dat mensen best willen investeren in stormbestendige kledij. Grote modehuizen zien daar blijkbaar ook brood in, want het is opvallend hoeveel ontwerpers voor dit voorjaar met stormbestendige kleding (én accessoires) op de proppen komen.

Chanel maakt het ’t bontst met regencapes, -handschoenen, -hoedjes en -laarzen gemaakt van transparant plastic, soms allemaal tegelijk in één outfit gedragen. Balenciaga en Chanel kwamen zelfs tegelijkertijd op het idee om tassen te ontwerpen die waterproof jasjes lijken te dragen.

Tel daar de overweldigende hoeveelheid trenchcoats die in winkels van zowel het hoge als het lage segment hangt, en de mode is klaar voor een drijfnat voorjaar.

Haar: Bij mannen kort, bij vrouwen lang

Een paar jaar geleden kon een man niet genoeg gezichtsbeharing hebben: hoe langer de baard, hoe modieuzer de man. Nu lijkt juist het tegendeel te gelden, want voor het modekapsel van nu moet de tondeuse op de kortste stand. Met dank aan de Georgische ontwerper Demna Gvasalia, die als creatief directeur van zowel Vetements als Balenciaga de Sovjet-Unie-esthetiek uit zijn jeugd in de modewereld heeft geïntroduceerd, lopen de catwalks al een paar seizoenen vol mannen met gemillimeterd haar, eventueel met een langere lok. Inmiddels heeft het ook de Nederlandse straten bereikt: modebewuste tieners hebben opgeschoren koppies.

Vrouwen lijken daarentegen juist steeds meer haar te mogen hebben. Met hashtags als #hairypitsclub en #bodyhairdontcare en Instagram-accounts als @pitangels proberen jonge vrouwen via sociale media okselhaar terug in het straatbeeld te brengen. Actrices Gaby Hoffmann en Jemima en Lola Kirke doen mee en de Amerikaanse Vogue noemde okselhaar vorig jaar zelfs ‘de ultieme blijk van zelfvertrouwen’. Al lijkt de massa er nog niet aan toe. Toen Madonna vorige week op Instagram een nieuwjaarsfoto postte waarop haar 21-jarige dochter Lourdes een flinke bos okselhaar liet zien, waren ‘this is disgusting’ en ‘koop een scheermes’ de gemiddelde reacties.