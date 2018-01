Peutermoordenaar voor de rechter voor bezit kinderporno

Jon Venables, de Brit die in 1993 als 10-jarige samen met een leeftijdsgenoot de peuter James Bulger martelde en vermoordde, moet voor de rechter verschijnen voor het bezit van kinderporno. Dit meldden verschillende Britse media vrijdag. Venables zat acht jaar in de cel voor de moord op de tweejarige Bulger. In 2001 kwam hij vrij en kreeg hij een nieuwe naam.

Venables is afgelopen november opgepakt omdat hij foto’s van kindermisbruik in zijn bezit had. In 2010 werd de Brit om een vergelijkbare reden gearresteerd; toen had hij “onzedelijke foto’s van kinderen” gedownload en verspreid. Hij bekende en werd veroordeeld tot twee jaar cel. Volgens zijn advocaat kampt Venables met een alcohol- en drugsverslaving.

Kinderen vermoorden kind

In februari 1993 ontvoerde Venables samen met de eveneens 10-jarige Robert Thompson in het stadje Bootle, nabij Liverpool, peuter James Bulger. Diens dode lichaam werd na twee dagen zwaar gehavend op een treinspoor gevonden. Venables en Thompson werden snel opgepakt - de ontvoering was op bewakingscamera’s te zien geweest - en veroordeeld voor de moord. Van 1993 tot 2001 zat het duo vast, na hun vrijlating kregen de moordenaars beiden een nieuwe naam toegewezen.

De moord op Bulger is een van de bekendste in het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen omdat zowel daders als slachtoffer jonge kinderen waren, maar ook doordat er naar aanleiding van de zaak een felle discussie ontstond over het Engelse strafrecht. De minderjarige jongens werden openbaar berecht in een zaal met een volle tribune en hun namen werden - in strijd met de wet - bekendgemaakt. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 1999 dat de moordenaars een oneerlijk proces hebben gehad.

Anonimiteit verloren

Venables en Thompson kregen levenslange anonimiteit na hun vrijlating in 2001, maar in 2013 werden beelden verspreid via sociale media waarop de mannen te zien zouden zijn. Twee mensen die de beelden plaatsten, werden veroordeeld voor de schending van privacy en brachten negen maanden door in de gevangenis.

Het is niet bekend welk rechtbank de nu 35-jarige Venables zal vervolgen. Een woordvoerder van het Engelse Openbaar Ministerie zei volgens de BBC dat “geen details vrijgegeven worden zodat het recht kan zegevieren”.