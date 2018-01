Opnieuw: familieportret voor Frans

Moeder Ans Trienes (63) werd december 1992 samen met haar kinderen Stijn (30, meubelmaker/IT-ontwerper, rechtsachter), Fleur (25, accountant, linksvoor) en Kris (28, maatschappelijk werkster) gefotografeerd in een studio in Nijmegen.

„De fotograaf was een vriendin van een vriendin. Zij had een studio aan huis. Voor een project fotografeerde ze mij eerder terwijl ik zwanger was; helemaal bloot met een dikke buik, en Stijn en Kris ook naakt erbij. Deze foto was een cadeau voor Frans’ veertigste verjaardag.

Onze eerste ontmoeting was op een verjaardagsfeest in zijn woongroep in Nijmegen. Hij zei: ‘Wat heb jij een mooie ogen. Binnen één jaar maak ik je zwanger.’ Ik was drieëndertig jaar en dacht: ‘Goh, je herkent iets.’

We gingen samen op acrobatiek-les, slechts een blauwe maandag want Frans verstuikte direct zijn enkel. Het ging ons natuurlijk om een ander soort acrobatiek. Daarin waren wij succesvoller, met Stijn als gevolg, en kort daarna ook Kris. De woongroep werd ons huis, al behield Frans als leraar wis-, natuur-, en scheikunde lang zijn eigen verdieping. Ik werkte parttime als maatschappelijk werker. Frans overwoog sterilisatie, maar zijn medische verwijsbrief liet ik op een dag verdwijnen. En zo werd Fleur ons toetje.

Als oudste dochter uit een gezin van zes wist ik wat zorgen was. Ook voor Frans waren de kinderen alles. Trouwen vonden we niks. Frans vroeg mij twee keer, maar dat was stoerdoenerij. Dus zei ik nee. Maar zeven jaar geleden werd hij behoorlijk ziek en besloten wij: als wij hier uitkomen doen wij het. Op 10-10-10 stonden wij voor het altaar met de kinderen als getuigen: ontroerend mooi. Ze zijn inmiddels het huis uit. Dat vonden we wel spannend, maar ook met z’n tweetjes gaat het fantastisch.”

Zelf in Opnieuw? Mail naar: opnieuweenfoto@gmail.com. Nuis en Van den Boogaard nemen contact op als uw foto ‘opnieuw’ wordt gemaakt.