Noord- en Zuid-Korea gaan dinsdag praten

Noord-Korea heeft de uitnodiging van Zuid-Korea aangenomen om volgende week dinsdag diplomatieke gesprekken te voeren. Het is voor het eerst in twee jaar dat de twee buurlanden weer op het hoogste niveau om de tafel gaan zitten. De sessie zal plaatsvinden in het grensplaatsje Panmunjom, bericht persbureau AP. De belangrijkste onderwerpen zijn de verbetering van de relatie tussen de twee landen en Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen, die volgende maand in Zuid-Korea plaatsvinden.

Het accepteren van de uitnodiging komt nadat de VS en Zuid-Korea donderdag afspraken om gezamenlijke militaire oefeningen uit te stellen tot na de Winterspelen in februari. Eerder had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn nieuwjaarstoespraak gesuggereerd dat zijn land aan de Spelen mee zou kunnen doen. Toen Zuid-Korea positief op die handreiking reageerde, werd in het grensplaatsje Panmunjom, dat ligt in de gedemilitariseerde zone (DMZ), de rechtstreekse telefoonverbinding onlangs weer in gebruik genomen.

Logistieke reden voor uitstel oefening

Noord-Korea ziet de militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea als provocaties en voorbereidingen voor een mogelijke invasie. Een woordvoerder van het Pentagon zei donderdag dat de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tijdens een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump had verzocht om opschorting van de jaarlijkse oefening. Trump had hier vervolgens mee ingestemd.

Het Witte Huis zei donderdag dat het opschorten van de jaarlijkse gezamenlijke oefening logistieke redenen had. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis kunnen de Zuid-Koreanen zich hierdoor helemaal concentreren op de veiligheid van de Spelen. Bij de jaarlijkse oefeningen, die bekendstaan onder de codenaam Foal Eagle, kunnen tot 17.000 Amerikaanse en 300.000 Zuid-Koreaanse militairen betrokken zijn.

Trump liet weten gesprekken tussen de beide Korea’s toe te juichen en streek tegelijkertijd de eer op door te benadrukken dat de dialoog op gang is gekomen dankzij de aanhoudende druk van de VS:

De Amerikaanse ambassadeur voor de VN Nikki Haley waarschuwde dinsdag nog dat de VS de gesprekken alleen serieus zullen nemen als het leidt tot de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernprogramma. Ook zei ze dat Washington signalen had opgevangen dat Noord-Korea mogelijk toch weer een rakettest aan het voorbereiden was. Ze waarschuwde voor een krachtige respons mocht dat het geval zijn.