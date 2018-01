Is het einde van de creditcard nabij?

Niet meer nodig, dus weggegooid geld Zeker als je binnen Europa blijft, is het geen enkel probleem meer om over de grens met je gewone bankpas te betalen in winkels en restaurants of geld uit de muur te trekken. Voor grote bedragen is een creditcard ook niet meer nodig. Neem de ING-betaalpas: daarmee mag je dagelijks 1.000 euro cash pinnen en in een winkel kun je een aankoop doen tot 2.500 euro. Als dat niet genoeg is, kun je via online bankieren tijdelijk je limiet verhogen tot 50.000 euro. Bij andere banken werkt het vergelijkbaar. Als je die creditcard toch niet gebruikt, kun je hem net zo goed wegdoen. Daarmee bespaar je jaarlijks zo’n 20 euro, het gemiddelde tarief voor een standaard kredietpas.

Hoge rente bij gespreid betalen Niets aan de hand als je met de creditcardmaatschappij hebt afgesproken dat je aan het eind van de maand betaalt voor je aankopen. Het bedrag wordt automatisch van je rekening afgeschreven en je betaalt geen rente. Maar kies je voor gespreid betalen, dan heb je in feite een lening die je geleidelijk terugbetaalt. Daarvoor betaal je in de meeste gevallen 14 procent rente per jaar. Dat komt best vaak voor: 8 procent van de Nederlandse huishoudens heeft volgens het Nibud een creditcardschuld. Voorheen gebeurde het wel dat je bij de aanschaf van een creditcard automatisch ‘koos’ voor gespreid betalen. Tegenwoordig moet je die optie aanvragen. Maar dan nog kan het misgaan als je te gemakkelijk je creditcard trekt en aan het eind van de maand niet genoeg saldo hebt om je uitgaven te betalen. Met een creditcard van de bank kom je in zo’n situatie rood te staan op je betaalrekening en betaal je ook zo’n hoge rente.

Lagere hypotheek door BKR-notering Als je de mogelijkheid hebt om met je creditcard gespreid te betalen, sta je geregistreerd bij kredietregistratiebureau BKR. Je kredietlimiet wordt dan als een lening beschouwd, ook als je er helemaal geen gebruik van maakt. Standaard kun je met een creditcard tot 2.500 euro uitgeven, met een iets luxere variant is dat het dubbele. Dat lijkt onschuldig, maar kan tot een tegenvaller leiden als je een hypotheek aanvraagt. Al met een limiet van 1.500 euro zal de bank je volgens Vereniging Eigen Huis zo’n 8.400 euro minder hypotheek geven. Kies je voor een prepaid creditcard, dan blijf je verschoond van een BKR-registratie. Geen aanrader, vindt de Consumentbond: prepaid creditcards zijn duur, niet verzekerd tegen diefstal en ze worden vaak niet geaccepteerd als borg. Lees meer over de BKR-registrering: Ook kleine schulden kun je niet verbergen voor het BKR