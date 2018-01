In New York voeren musea een virtueel sneeuwballengevecht

Het is al ruim een week koud in het noorden van de Verenigde Staten. Heel koud: New York maakte in de nacht van 1 januari een van de koudste Oudejaarsavonden ooit gemeten mee. De gevoelstemperatuur lag op -20 graden Celsius, en nog steeds is New York bedekt onder een dikke, witte deken.

De zogenoemde bomb cyclone, het meteorologische verschijnsel dat dit heftige weer veroorzaakte, houdt de gemoederen flink bezig. Met zulk weer heb je natuurlijk het liefst ijsvrij, zodat je lekker tegen de kachel kunt kruipen of van het winterse weer kunt genieten. De social mediamanagers van New Yorkse en andere Amerikaans musea konden geen vrije dagen opnemen, maar vonden een online equivalent: een virtueel sneeuwballengevecht, met mooie oude sneeuwfoto’s van New York in plaats van sneeuwballen.

Het Museum of the City of New York bedacht de hashtag #museumsnowballfight op donderdag. Het bestookte prompt het account van de nabijgelegen New-York Historical Society Museum and Library:

Dit museum liet dat niet zomaar over zijn kant gaan en reageerde met een foto uit de eigen archieven. De twee instituten vochten het sneeuwbalgevecht in eerste instantie met elkaar uit, maar al gauw sloten andere musea en culturele instellingen zich aan.

Het Science Museum gooit geen virtuele sneeuwballen, maar graaft zich rustig uit met een vintage sneeuwruimer:

Ook blijkt dat je helemaal geen museum hoeft te zijn om mee te spelen in de sneeuw. Benny the Squirrel, een harige inwoner van het New Yorkse Central Park, zegt er ook helemaal klaar voor te zijn: