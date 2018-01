‘Ik durf meer te laten zien wie ik ben’

Oscar Weishut: „Met twee vrienden ben ik een modelijn aan het opzetten: shirtjes, truien in urban-stijl, een beetje spacy ook.”. Foto Khalid Amakran Naam: Oscar Weishut (15), Maastricht Zit in: 4 gymnasium tweetalig Woont met: moeder, stiefvader en oudere broer Vader: meubelmaker Moeder: zangpedagoog

Autobranche

„Een baan in de autobranche is altijd mijn droom geweest. Auto’s heb ik altijd vet gevonden. Toen ik een jaar of twaalf, dertien was heb ik in het Engels een sollicitatiebrief gestuurd aan Christian von Koenigsegg, een Zweedse ontwerper van supersportwagens, met de vraag of hij een plekje voor me vrij kon houden voor over tien jaar, als man voor het design van de motoren. Er kwam een standaardantwoordbrief op terug. Maar ik heb veel interesses, dus het kan ook zomaar iets anders worden. Ik ben aanvaller in de B2 van voetbalclub SC Jekerdal. Met twee vrienden ben ik een modelijn aan het opzetten: shirtjes, truien in urban-stijl, een beetje spacy ook. Met andere vrienden maak ik hiphopbeats.”

Solo’s

„Sinds mijn vierde speel ik trompet. Sinds mijn zevende zit ik in een bigband voor kinderen, de Vitz Kids. Misschien ga ik wel verder met jazz. Met trompet kun je mooie accenten leggen in de muziek. De vrijheid die improviseren biedt is ook fijn. En trompettisten zijn binnen bands natuurlijk ook altijd the man of the show. Dat past wel bij mijn karakter. Bij de Vitz Kids kreeg ik al vroeg solo’s. In het begin wees ik dan vaak naar anderen. Nu ben ik niet meer bang om naar voren te stappen. Eigenlijk schopte de orkestleider je gewoon naar voren. Toe maar, speel maar, maak gerust fouten. Daar heb ik, denk ik, veel van geleerd.”

Middelmaat

„Mijn ouders zijn zo’n zeven jaar geleden gescheiden. De precieze achtergronden hebben ze een beetje bij me weggehouden. Later, toen ik wat ouder was, hebben ze me meer verteld. Ik heb niet heel veel last gehad van de scheiding. Ik woon nu bij mijn moeder en ben ook nog veel bij mijn vader. Wat ik wel een tijdje moeilijk heb gevonden, is gewoon mezelf zijn. Het voelt veilig om je aan te passen aan de middelmaat, de brede smaak. Geleidelijk aan durf ik steeds meer te laten zien wie ik ben, mijn ware gevoelens uit te drukken. Op social media is dat verschil tussen zijn en schijn nog wel wat groter. Daar laat je natuurlijk niet altijd je echte leven zien. De beelden die je bijvoorbeeld op Instagram laat zien, zijn altijd de geselecteerde foto’s.”

Dit zegt zijn moeder „Oscar is een verstandig en zelfstandig kind. Hij zoekt altijd naar het waarom, wil van alles exact weten hoe het werkt en in elkaar zit. Hij heeft een filosofische inslag, maar gewoon een beetje ouwehoeren vindt-ie ook leuk.”

